Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 17 de septiembre

EEUU: llamativa apuesta récord en la previa del cónclave de la Fed

Por Jorge Herrera

Los mercados están pendientes de la movida del banco central de EEUU. La gran mayoría no espera sorpresas, pero algunos temen que el diablo meta la cola. En la rueda previa al fin de la reunión del Comité de la Fed hubo una operación que llamó la atención de los operadores.