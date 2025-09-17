SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
17 de septiembre 2025 - 09:38

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 17 de septiembre

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo.

El dólar mayorista se ubicó en $1.469, mientras que el dólar oficial aumentó levemente a $1.480 en el Banco Nación (BNA). Los dólares financieros, por su parte, cayeron en esta jornada.

Tras la mejora en bonos y acciones luego del discurso de Javier Milei en la presentación del Presupuesto, "más moderado", la city vuelve a poner la lupa sobre el dólar, las bandas cambiarias y las señales políticas.

Live Blog Post

EEUU: llamativa apuesta récord en la previa del cónclave de la Fed

Por Jorge Herrera

Los mercados están pendientes de la movida del banco central de EEUU. La gran mayoría no espera sorpresas, pero algunos temen que el diablo meta la cola. En la rueda previa al fin de la reunión del Comité de la Fed hubo una operación que llamó la atención de los operadores.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.469 y quedó a 0,3% del techo de la banda.

