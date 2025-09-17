Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 17 de septiembre

El dólar blue cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo.
EEUU: llamativa apuesta récord en la previa del cónclave de la Fed
Los mercados están pendientes de la movida del banco central de EEUU. La gran mayoría no espera sorpresas, pero algunos temen que el diablo meta la cola. En la rueda previa al fin de la reunión del Comité de la Fed hubo una operación que llamó la atención de los operadores.
