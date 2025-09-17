Credicuotas logró captar más de 14 mil millones de pesos y más de 16 millones de dólares en el mercado de capitales







Es la segunda vez en el año que la Fintech emite en forma simultánea dos Obligaciones Negociables en pesos y en dólares, optimizando así el fondeo y diversificando la cantidad de inversores.

Ezequiel Weisstaub, co fundador y CEO de Credicuotas.

Credicuotas, Fintech especializada en brindar préstamos al consumo, parte del ecosistema BIND, logró concretar sus Obligaciones Negociables Series XV y XVI, por un valor de 14.545 millones de pesos y 16.391.576 de dólares. La emisión contó con una calificación por parte de FIX Rating de A1(arg). Los organizadores fueron BIND Banco y BIND Inversiones (Industrial Valores S.A).

Los colocadores fueron: Bind Inversiones, Banco Patagonia, Cocos Capital, ACA Valores, Banco BST, Banco Comafi, Latin Securities y Banco Hipotecario, con el asesoramiento legal del estudio TCA Tanoira Cassagne.

La oferta pública fue autorizada en los términos de las normas de la CNV (Comisión Nacional de Valores) donde Credicuotas está inscrita bajo el Régimen de Oferta Pública.

“Aún en un año desafiante para nuestro sector, profundizamos nuestro objetivo de brindar la mejor oferta financiera a nuestros clientes. Venimos creciendo año tras año, mediante un círculo virtuoso donde, gracias a la solidez del modelo de negocios, el mercado confía y nos acompaña para continuar consolidándonos como uno de los principales proveedores no financieros de crédito en cantidad de préstamos y de clientes”, explicó Ezequiel Weisstaub, co fundador y CEO de Credicuotas.

“Acompañamos el crecimiento de Credicuotas, esta vez con la gran noticia de haber logrado fondearse tanto en pesos como en dólares, ampliando de este modo la base de inversores y poniéndose en una posición ventajosa dentro del mercado”, expresó Juan Aguiar, CEO de BIND Inversiones.