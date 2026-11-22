El secretario del Tesoro estadounidense alertó sobre el endurecimiento de las condiciones financieras y el riesgo de nuevas subas de tasas. Además, reclamó respuestas a Nvidia por posibles irregularidades en la comercialización de chips avanzados a China, tras la salida de Jensen Huang.

Scott Bessent habló del impacto de la política restrictiva en los mercados.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que la Reserva Federal (Fed) podría cometer un error de política monetaria si continúa endureciendo las condiciones financieras , en un contexto de persistentes presiones inflacionarias y creciente volatilidad en Wall Street. Al mismo tiempo, exigió explicaciones a Nvidia por sus operaciones de venta de chips a China y los controles internos de la compañía tras la salida de su exdirector ejecutivo, Jensen Huang.

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Durante una entrevista concedida este domingo al programa Face the Nation, de CBS News, el funcionario cuestionó las recientes declaraciones de los integrantes de la Fed que respaldan una política monetaria más restrictiva y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la economía estadounidense.

"Muchas personas creen que podrían estar cometiendo un error de política si aplican una política demasiado restrictiva ", señaló Bessent, quien remarcó que las condiciones financieras registraron un endurecimiento considerable durante los últimos meses.

Sus declaraciones se producen mientras los inversores evalúan las posibilidades de una nueva suba de tasas de interés en diciembre y sus eventuales consecuencias sobre el crecimiento económico, el mercado accionario y los flujos internacionales de capitales.

La Reserva Federal enfrenta un escenario complejo, marcado por una inflación que continúa por encima de su objetivo del 2% y la necesidad de evitar un deterioro más pronunciado de la actividad económica.

En las últimas semanas, varios funcionarios del organismo respaldaron la posibilidad de aplicar nuevos ajustes monetarios para contener las presiones sobre los precios.

Entre ellos, el gobernador Christopher Waller planteó la necesidad de evaluar un incremento de medio punto porcentual en diciembre, mientras otros integrantes del banco central se inclinaron por aumentos más graduales. Sin embargo, Bessent advirtió que insistir con una política de tasas elevadas podría profundizar las dificultades que ya atraviesan los mercados financieros.

El secretario del Tesoro vinculó parte de la reciente corrección bursátil con las señales restrictivas de la Fed y sostuvo que los inversores comenzaron a reaccionar ante la posibilidad de que el banco central mantenga condiciones monetarias más exigentes de lo necesario.

La discusión sobre las tasas estadounidenses resulta determinante para los mercados globales, dado que los movimientos de la Fed condicionan el costo del financiamiento, la evolución del dólar y el apetito por activos de mayor riesgo, especialmente en las economías emergentes.

La Reserva Federal enfrenta un escenario complejo World Economic Forum

La caída de las tecnológicas agrega presión sobre Wall Street

Las advertencias de Bessent también se producen después de una semana de fuertes turbulencias en el mercado accionario estadounidense, con las empresas tecnológicas entre las principales afectadas. La corrección estuvo impulsada por las dudas sobre las elevadas valuaciones de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial y la sostenibilidad de sus inversiones en infraestructura tecnológica.

En ese escenario, los inversores comenzaron a revisar sus expectativas sobre el crecimiento de los beneficios corporativos y la capacidad de las empresas para sostener elevados niveles de gasto en un contexto de tasas de interés más altas.

La combinación de incertidumbre monetaria y corrección tecnológica provocó una mayor búsqueda de activos considerados seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense.

Este movimiento también podría profundizar la salida de capitales de los mercados emergentes, que enfrentan condiciones de financiamiento más restrictivas y una mayor sensibilidad frente a los cambios en la política monetaria de Estados Unidos.

Bessent exigió explicaciones a Nvidia por sus ventas de chips a China

En paralelo a sus declaraciones sobre la Reserva Federal, el secretario del Tesoro volvió a poner el foco en Nvidia, una de las compañías más importantes del sector tecnológico estadounidense.

Bessent aseguró que la administración de Donald Trump todavía espera información sobre las operaciones de venta de semiconductores a China y busca determinar quiénes eran los responsables de garantizar el cumplimiento de las restricciones comerciales impuestas por Washington.

El funcionario explicó que el Gobierno estadounidense ya mantuvo contactos con la conducción interina de Nvidia, integrantes de su directorio y representantes legales de la empresa.

Según sostuvo, las autoridades necesitan esclarecer si existieron incumplimientos de las regulaciones sobre exportación de tecnología avanzada y, en caso de confirmarse, establecer qué niveles de la organización tenían conocimiento de esas operaciones.

El Gobierno estadounidense busca determinar si Nvidia contaba con mecanismos de control adecuados para impedir que sus procesadores llegaran a empresas chinas alcanzadas por restricciones comerciales.

Las investigaciones adquirieron mayor relevancia tras la renuncia de Jensen Huang a la conducción de la compañía, en medio de revelaciones sobre una relación personal con una mujer sospechada por las autoridades estadounidenses de mantener vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

No obstante, las sospechas sobre esa relación y las posibles irregularidades comerciales constituyen cuestiones diferentes, y las autoridades todavía deben determinar si existieron responsabilidades dentro de la empresa.