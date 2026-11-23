La salida a Bolsa de la compañía no logró revertir el pesimismo sobre el sector tecnológico. La corrección del Nasdaq y el S&P 500 reavivó los temores sobre la inversión, la inflación y el futuro de Wall Street.

Lo que no pudo lograr la guerra con Irán en marzo, lo consiguió la IA y su expulsión del Olimpo de los dioses . Perdida la fe, Wall Street muerde el polvo de una corrección generalizada . El S&P 500 estampó su último récord el 6 de octubre. Y el viernes cruzó el Rubicón de una caída de 10%. El tiro de gracia sobrevino al probarse que el IPO de Anthropic , la mayor colocación pública de acciones de la historia, no tenía el músculo para ponerse el rescate de la IA al hombro. El día siguiente, el viernes, el papel se hundió 10%. Ni siquiera supo defender su primera cotización de cierre. Un milagro de Anthropic era el último muro de contención. El Nasdaq, desahuciado, borró todas sus ganancias del año. Y quedó a las puertas del mercado bear (-20%).

Anthropic debutó con estrépito en un contexto desafiante. La compañía no se arredró por un prólogo cargado de ventas masivas de acciones, el pésimo humor sobre la IA y la crisis de Nvidia (que se cobró la renuncia de Jensen Huang, su cofundador y auténtico gurú). Pese a todo, un sindicato de 22 bancos colocadores – liderado por Goldman Sachs y Morgan Stanley – armó con paciencia un libro nutrido de órdenes. Con la capa usual de maquillaje, la transacción estuvo seis veces sobresuscripta. El precio de salida, 83 dólares, se ubicó por arriba del rango tentativo de 70-78. La primera compraventa se marcó a 111,50 dólares. Y se llegó a pagar 115,10. De ahí en más todo fue cuesta abajo. Ese día, el jueves, cerró en 97,17 (todavía 14 dólares por encima del precio de salida). No es que estuviera mal. No fue un comportamiento extraño para una operación resbaladiza como es un IPO. Lo que falló ostensiblemente fue la correa de transmisión. No traccionó sobre los demás valores de la Bolsa. Y fracasó en desterrar la visión sombría que se adueñó de la IA, lo que se hubiera justificado si la emisión se aplazaba en ausencia de compradores. Pero no bastó con alinearlos en la foto inicial para dar vuelta la página. Y ese fue el dato. La ingeniería comercial superó a la de Spacex en junio. Pero el marketing exitoso no ocultó el vacío de compromiso actual con la IA ni bien se esfumó la posibilidad de hacer unos dólares rápido revoleando el papel. En la comparación con junio fue el día y la noche.

Anthropic embolsó 120 mil millones de dólares , pero las dudas y los cuestionamientos siguen firmes, donde hasta hace poco era todo entusiasmo. Muchas de las objeciones están muy bien fundadas. En ese sentido, es mejor que se las revise tarde que nunca. Las inversiones de la IA son enormes, y no siempre está clara su magnitud precisa (con tantas garantías y acuerdos bajo la mesa), cómo se van a monetizar y, muchos menos, recuperar. Es cierto, también, que en el pánico pagan justos por pecadores. Así como la bonanza de la IA era una ola que levantaba a todos los botes, su reversión abrupta se convirtió en el abrazo del oso del que cuesta desprenderse y evitar ser arrastrado.

En la oscuridad, todos los gatos son pardos. Pero no es lo mismo Anthropic que tenía 132 mil millones de dólares en caja y ahora suma otros 120 mil millones (con el IPO, incluido el uso del “greenshoe” a pleno, y una colocación privada simultánea) que Open AI que lo mira desde el palco. No da igual estar fondeado que necesitarlo, en un mercado que se llenó de bagatelas y donde se evapora la financiación. No es Nvidia la misma compañía con Huang en el timón y libre albedrío para hacer negocios con China que renunciado y bajo los reflectores del Congreso que ya no domina Trump. La fiebre por la IA se marchó. Quedó la IA, desprovista de bombo publicitario, en soledad. Deberá recalcular el GPS. Si puede develar las matemáticas detrás de la Hipótesis de Riemann se supone que podrá resolver su destino.

“Debemos moderar el avance de la IA”. No deja de ser una fina ironía que Darío Amodei, el cerebro de Anthropic , pidiera públicamente desacelerar el crecimiento de la industria en un ensayo titulado así en septiembre. Sam Altman de Open AI y Elon Musk de Spacex apoyaron la moción. La Casa Blanca, en cambio, se opuso a la regulación. Era regalarle a China una ventaja estratégica en la carrera por la innovación. Sin embargo, gracias a la suba de tasas (y al aumento sostenido de las tasas reales que provocó el auge de la IA), los mercados decidieron pisar el freno por su cuenta. El escándalo que alejó a Huang de la conducción de Nvidia activa una nueva legislación para bloquear a Beijing. Restringirá ya no solo el comercio físico de procesadores y materiales críticos, sino la prestación de servicios remotos basados en ellos. Por un camino distinto, apenas un par de meses más tarde, se arriba al mismo resultado que querían los popes del negocio. Y se mantiene, presumiblemente, la distancia tecnológica con China (o se ensancha, por la dificultad creciente que supondrán el entrenamiento y la destilación de los modelos avanzados). Amodei no puede quejarse. Consiguió más de lo que quería. Tiene abundante dinero para gastar (y Sam Altman, no). Podrá viajar más despacio y no por ello los chinos le respirarán en la nuca.

Quo vadis, Wall Street? ¿Corrección? ¿O mercado bear? No hay dudas sobre el infierno que atraviesan las tecnológicas, pero hay que recordar que venían del paraíso. Las contadísimas excepciones – como Apple – resistieron el canto de sirena de la IA, y quizás se sumen ahora, a otros precios, beneficiándose de los percances de los pioneros. Pero, ¿qué decir de la suerte del S&P 500? Una economía robusta la ayudará a absorber el daño. Las recesiones son los asesinos de los mercados bull, y no se atisba una. ¿Un frenazo brusco de la IA podrá provocarla? En principio, el grueso de la inversión en infraestructura de la IA tiene como contrapartida importaciones (de semiprocesadores y hardware). El efecto impacto lo sentirán más Taiwan y Corea del Sur que la industria local.

El consumo es el motor más vigoroso de la expansión. Y es cierto que crece más rápido que el ingreso disponible de los hogares. El boom de la IA causó un efecto riqueza considerable, permitió gastar a cuenta, y debiera moderarse. Pero si esa bonanza se enfría, también revertirá la suba de tasas largas que motorizó. La economía no aceleró su crecimiento pari passu con el auge de la IA, sino de forma suave. Ya se mencionó el rol de las importaciones en fuerte alza. Acomodar el vigor de la IA provocó también un notorio “crowding out” que desplazó a los sectores más sensibles a las tasas de interés. Actividades como la vivienda deberían sentir un alivio. Repuntarán, si el viraje se consolida en el tiempo.

La inflación metió la cola y agravó el temporal. Obligó, visiblemente la semana pasada, a endurecer el discurso de la Fed. El gobernador Chris Waller abogó por un aumento de medio punto en la próxima reunión de diciembre. Varios presidentes de distrito – Logan, Musalem, Goolsbee entre otros – defienden la necesidad de aplicar una sucesión de subas de tasas para impedir que la inflación alta se torne crónica. El boom de la IA jugó un papel en esas preocupaciones. El gobernador Phillip Jefferson, por caso, advirtió que sus inversiones– la puesta en marcha de una infraestructura masiva – son una fuente de presiones inflacionarias con incidencia inmediata.

La inflación y el vértigo tecnológico fuerzan a la Fed a endurecer su discurso, elevando el riesgo de estabilidad financiera.

La Fed subirá sus tasas un cuarto de punto en diciembre. Pero lo pensará dos veces si la situación financiera se agrava. Las últimas minutas del banco central reconocen, por primera vez, un riesgo de estabilidad financiera asociado al vértigo de la tecnología. La mayoría de los participantes «observaron que la deuda relacionada con la IA había crecido rápidamente», y que gran parte de ese crecimiento «se produjo a través de estructuras de financiación complejas y opacas». No en vano la FED adoptó una estrategia gradualista para la suba de tasas. Con más razón ahora se aferrará al paso a paso. Los mercados le señalan una curva en un camino de cornisa. Habrá menos presiones inflacionarias, y mucho más riesgo de un traspié crediticio.

La última corrección de Wall Street– la que provocó el presidente Trump en abril del año pasado con la cruzada de los aranceles recíprocos – fue más vertiginosa y profunda. El Día de la Liberación el horizonte se cubrió de dudas. El comercio y la economía real quedaron en el ojo del huracán. Y cayeron a plomo los bonos y el dólar, amén de las acciones. Una trifecta que instaló de súbito un escenario de huida de capitales: Sell America. No es el caso actual. Sino todo lo contrario. Los bonos ya padecieron la vorágine de la IA y la suba consiguiente de las tasas reales. Hoy, la crisis los fortalece. Y fabrica un amplio espacio para rebajar las tasas largas. Basta mirar los “breakevens” implícitos a diez años – los diferenciales entre las tasas nominales y reales del Tesoro - para advertir que las expectativas de inflación no hacen sino caer desde que se agravó el patín de la IA. Casi un cuarto de punto desde fines de octubre.

“Era el éxito de Anthropic o el diluvio de todos”, se escribió aquí la semana pasada. Y así fue. Pero el único diluvio que no se produce es el que más se anunció todo el año. El dólar no se licúa. Es al revés: se yergue más y más. Caen el oro, y el bitcoin. El oro de verdad y el oro digital. Se repliegan la plata y el cobre. Los activos físicos, que se promocionaron como refugios, no resisten el temporal. La realidad, contante y sonante, abona la solidez del dólar. No la cuestiona ni con el boom de la IA ni cuando se cancela. Si se revisan los flujos de compras de acciones y bonos de cuentas extranjeras, duplican los de 2025. La confluencia entre la economía real y el Buy America financiero es el terreno firme que deberá sosegar el pánico y conjurar la corrección.