Informes de inteligencia estadounidense describen encuentros entre Alice Huang y un funcionario chino. También apuntan contra un hombre de su entorno.

Jensen Huang dejó la dirección ejecutiva de Nvidia el 12 de noviembre, en medio de un escándalo que involucra presuntas operaciones de espionaje y contrabando tecnológico.

La mujer vinculada sentimentalmente con Jensen Huang, el exdirector ejecutivo de Nvidia , habría mantenido durante más de un año contactos con un funcionario del principal servicio de inteligencia de China. La información fue publicada por The New York Times, que accedió a informes estadounidenses sobre los encuentros y el entorno de Alice Huang.

Según el diario, Alice Huang mantuvo contacto con un integrante del Ministerio de Seguridad del Estado chino desde la primavera boreal de 2025 hasta el otoño de 2026. Los encuentros habrían coincidido con el período en el que sostuvo una relación con el empresario, cuyo apellido comparte, aunque no tiene parentesco con él.

La publicación citó a fuentes cercanas al caso que tuvieron acceso a documentación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esos informes también contienen información sobre Kang Wei, un colaborador de Alice Huang que era presentado frecuentemente como su esposo.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses reunieron pruebas de que Kang Wei trabajaba para la inteligencia china . Su vínculo con Alice Huang quedó bajo análisis en el marco de una investigación que también involucra a la empresa que ella fundó en Singapur.

Los contactos con el funcionario chino coincidieron, además, con una etapa de importantes movimientos comerciales de Megaspeed , la compañía de Alice Huang. Durante ese período, la firma importó grandes cantidades de chips fabricados por Nvidia. Una parte de esos componentes habría sido transferida posteriormente a China.

Alice Huang habría mantenido encuentros con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado chino entre 2025 y 2026, según informes citados por el New York Times.

La semana pasada, el gobierno estadounidense confirmó que investiga a Megaspeed por sospechas de haber colaborado con empresas chinas para esquivar las restricciones de Washington a la exportación de componentes avanzados destinados al desarrollo de inteligencia artificial.

La investigación busca determinar si la compañía participó en operaciones para facilitar el acceso de firmas chinas a tecnología que Estados Unidos intenta mantener fuera de su alcance. El caso sumó así un nuevo frente de preocupación para Nvidia, en medio de las sospechas de espionaje y de posibles maniobras de contrabando de semiconductores.

La salida de Jensen Huang y el pedido de Donald Trump

Las revelaciones sobre la relación entre Jensen Huang y Alice Huang, junto con las sospechas de los organismos de inteligencia estadounidenses, quedaron en el centro del escándalo que sacudió a Nvidia. El empresario renunció el 12 de noviembre a su puesto como director ejecutivo, en una crisis atravesada por denuncias de adulterio, presunto espionaje y transferencias de chips hacia China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a pronunciarse el domingo por la noche sobre la salida del empresario y pidió que la compañía lo reincorpore. A través de su plataforma Truth Social, sostuvo que su regreso sería conveniente tanto para Nvidia como para el país.

Donald Trump pidió públicamente que Nvidia le dé una segunda oportunidad a Jensen Huang y lo reincorpore a la conducción. NVIDIA

"Sería lo mejor para la empresa y también para Estados Unidos", escribió el mandatario. El viernes anterior ya había reclamado que la firma le diera una "segunda oportunidad" a Huang, a quien considera un referente de la industria tecnológica y un asesor informal en materia de inteligencia artificial.

Sin embargo, el consejo de administración de Nvidia descartó su regreso durante la presentación de los resultados de la compañía la semana pasada. La decisión se conoció pese a los reiterados pedidos de Trump y mientras continúan las investigaciones sobre las operaciones comerciales de Megaspeed y los presuntos vínculos de su entorno con la inteligencia china.