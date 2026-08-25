Escándalo en el juicio por Diego Maradona: una prepaga admitió que mezcló los estudios con los de su padre

La situación se habría originado luego de la primera admisión del padre del exfutbolista. En un principio, ambos fueron ingresados correctamente con sus datos personales y las órdenes de estudios.

A partir de ese error, los protocolos de laboratorio de Diego Maradona padre comenzaron a quedar asociados a su hijo.

Una prepaga admitió que cometió errores en los estudios correspondientes al astro Diego Armando Maradona y a su padre, Don Diego. Los mismos quedaron registrados bajo un mismo legajo por confusiones de sus nombres.

La situación se habría originado luego de la primera admisión del padre del exfutbolista , según fuentes allegadas al caso le informaron a NA.

De acuerdo con lo incorporado en un informe interno, ambos pacientes habían sido ingresados inicialmente con sus respectivos datos personales y las órdenes de estudios habían quedado correctamente asignadas.

Sin embargo, luego de esa primera admisión en el sistema de laboratorio , se habría producido una modificación en su registro: al nombre del paciente se le agregó “Armando”, por lo que pasó a figurar como hijo pese a que los estudios correspondían a padre.

A partir de ese error, los protocolos de laboratorio de Diego Maradona padre comenzaron a quedar asociados a los correspondientes a su hijo. De esta manera, en un único registro quedaron reunidos los estudios de ambos.

En un principio, ambos fueron ingresados con sus respectivos datos personales y las órdenes de estudios habían quedado correctamente asignadas.

Pese a esta unificación errónea del legajo, los análisis pueden diferenciarse al revisar los datos que figuran en los encabezados de cada protocolo, como el número de afiliado y el número de historia clínica.

La explicación brindada por la prepaga también remite al funcionamiento de los sistemas utilizados en ese período, cuando los estudios de laboratorio y parte de la información administrativa eran cargados de manera manual y no existía una integración automática entre los distintos registros.

Juicio por Maradona: ordenan allanar la prepaga y el sanatorio donde se atendió

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, que juzga las responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, ordenó allanamientos en la sede central de Swiss Medical y en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo, donde en 2015 estuvo internado Diego Maradona padre.

Los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani hicieron lugar a lo pedido por el Ministerio Público apenas arrancó la audiencia. Allí, el fiscal general adjunto Patricio Ferrari habló de una "trampa" y planteó la posible comisión de delitos de acción pública, después de conocerse que, durante la instrucción de la causa, Swiss Medical había entregado —entre otra documentación— la historia clínica del padre del Diez, que terminó siendo utilizada por los peritos de la junta médica para sus conclusiones.

Esos papeles habían llegado al Ministerio Público Fiscal a través del abogado Nicolás D'Albora, representante legal de la prepaga desde hace una década y defensor, en este juicio, de Nancy Forlini, la coordinadora médica de Swiss Medical que está imputada en la causa.