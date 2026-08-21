Los futuros de Wall Street adelantan un rebote, aunque no logran compensar las bajas semanales

Las acciones y los bonos a nivel mundial suben tras detenerse la racha alcista del petróleo, lo que ofreció un respiro ante las crecientes preocupaciones por las presiones inflacionarias.

Wall Street: futuros en alza tras freno del petróleo y advertencias de EEUU.

Los mercados bursátiles mundiales muestran una mejora este viernes, aunque se encaminan hacia su mayor caída semanal desde mediados de julio, por las tensiones en los mercados de bonos globales. El estancamiento diplomático en Medio Oriente elevó los precios del petróleo a máximos de un mes y mantuvo en primer plano los riesgos de inflación.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , dijo que está preparado para ampliar los esfuerzos para recomprar deuda más costosa y que el gobierno dará a conocer una nueva iniciativa fiscal para hacer frente a los costos de endeudamiento más altos en años.

Sin embargo, existen dudas sobre la posibilidad de recortar de gastos suficientes para reducir de manera significativa un déficit presupuestario de más del 6% del PBI , cuando solo los intereses este año ascienden a u$s1,2 billones , mientras que la deuda de EEUU acaba de superar los u$s40 billones .

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 30 años — el termómetro de la economía global — suben 0,15 puntos.

Por su parte, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — se mantiene neutro hasta u$s93,69 el barril, con una suba semanal de 5,6%. Mientras, el crudo estadounidense WTI cae 0,05%, hasta los u$s86,79 el barril, aunque avanza 4,8% en la semana.

Las amenazas de Estados Unidos — que impondría "las sanciones más duras de la historia" — empañaron aún más las esperanzas de llegar a un acuerdo que permitiera la apertura total del estrecho de Ormuz.

Petróleo se estabiliza, pero Medio Oriente eleva los temores de inflación.

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,33% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,60%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,36% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas del S&P 500 son Ross Stones (+8,7%), Quanta Services (+7%) y Robinhood Markets (+5,6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Motorola (-5,8%), Jack Henry (-5%) y Baxter (-4,6%).

A nivel semanal, el S&P 500 cae 1,8%, mientras que el Nasdaq retrocede 2,48% y el Dow Jones baja 1,8%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,21%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,02% y el CAC francés acompaña con 0,05%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,11%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,21%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,04%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,88% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,36%.