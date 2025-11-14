Wall Street cae más del 2% por las dudas del mercado sobre si la Fed recortará las tasas







El temor a un giro más de la Reserva Federal disminuye el apetito por activos de riesgo y provoca más caídas en las acciones en EEUU.

Fuertes bajas en los principales índices por especulaciones negativas sobre la decisión de la Fed.

Las acciones tecnológicas volvían a encabezar los descensos, el Nasdaq 100 que pierde este viernes más del 2%. Cabe que el índice se desplomó más de 2% en la sesión anterior, ante las crecientes dudas sobre un recorte de tasas el próximo mes, lo que reavivó la inquietud por las valuaciones elevadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, el Dow Jones pierde 1,7% a 48.233,25 puntos básicos, mientras que el S&P 500 baja 1% a 6.828,05 unidades y el Nasdaq se hunde 2,3% a 23.264,27 puntos.

La mira está puesta en si la Fed seguirá la baja de tasas o no Los operadores redujeron las probabilidades de un recorte de tasas en EEUU en diciembre a menos de 50%, después de que varios funcionarios de la Fed expresaran escepticismo sobre la necesidad de una tercera baja consecutiva, citando la fortaleza de la economía y la incertidumbre inflacionaria tras el cierre del gobierno.

Aún queda por saber hacia dónde se inclina la mayoría de los responsables de política monetaria, con varios mostrando preocupación por las señales de debilidad del mercado laboral.

Hace menos de un mes, los mercados daban casi por hecho una reducción de un cuarto de punto. Tres funcionarios de la Fed tienen previsto hablar este viernes, entre ellos el miembro con derecho a voto Jeffrey Schmid.

Los operadores también señalaron datos que muestran que la actividad económica de China se enfrió más de lo esperado al inicio del cuarto trimestre, con una caída de la inversión y un crecimiento más lento de la producción industrial. “La inquietud es palpable en los mercados y proviene de diferentes frentes”, dijo Arnaud Girod, jefe de economía y estrategia multiactivo de Kepler Cheuvreux en París. “Cualquier resistencia de la Fed a recortar tasas es una mala noticia. Si la Fed no cuenta con suficientes datos, probablemente no recorte”