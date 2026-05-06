Las acciones de Disney saltaron en Wall Street tras el reporte de un sólido balance

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Disney reportó ingresos por unos u$s25.200 millones en su segundo trimestre fiscal de 2026, lo que representa un aumento interanual cercano al 7%.

Las acciones de Disney saltaron en Wall Street tras el reporte de sólidos balances Gentileza: denver7

The Walt Disney Company presentó resultados del segundo trimestre fiscal de 2026 que superaron las expectativas del mercado, y estuvieron impulsados principalmente por el crecimiento del negocio de streaming y sus parques temáticos. En respuesta, el mercado celebró y sus acciones subieron un 8% en Wall Street.

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Específicamente, la compañía reportó ingresos por unos u$s25.200 millones, lo que representa un aumento interanual cercano al 7%, mientras que la ganancia ajustada por acción alcanzó u$s1,57, por encima de las previsiones de Wall Street.

Uno de los puntos más destacados fue la fuerte mejora en el segmento directo al consumidor. Las plataformas de streaming, incluyendo Disney+ y Hulu, registraron un salto significativo en rentabilidad, con un crecimiento de aproximadamente 88% en su beneficio operativo, impulsado por subas de precios, mayor publicidad y expansión de usuarios.

Disney mejora en todas sus divisiones El negocio de entretenimiento también mostró buen desempeño, con un incremento en ingresos y utilidades gracias tanto al streaming como al rendimiento sostenido de películas recientes.

PAG9-Walt Disney Compa_opt.jpeg Disney reportó ingresos por unos u$s25.200 millones en su segundo trimestre fiscal de 2026, lo que representa un aumento interanual cercano al 7%.

En paralelo, el segmento de “experiencias”, que incluye parques, cruceros y productos, creció con fuerza, apoyado en un mayor gasto por visitante y una demanda sólida en Estados Unidos, aunque con cierta debilidad en el turismo internacional. El punto negativo volvió a ser el área deportiva (ESPN), donde los beneficios cayeron alrededor de 5% debido al aumento en los costos de derechos y producción. Estos resultados marcan además el primer informe bajo el nuevo CEO, Josh D'Amaro, quien asumió en marzo tras la salida de Bob Iger. En su presentación, delineó una estrategia centrada en tres ejes: inversión en contenido, expansión del alcance global y mayor uso de tecnología para monetizar las franquicias. El alto ejecutivo también destacó el objetivo de convertir a Disney+ en el eje central de la relación con los consumidores, lo que recibió la aprobación de los inversores. De cara al futuro, la empresa proyecta un crecimiento de ganancias de doble dígito para 2026 y 2027, aunque reconoce un entorno macroeconómico desafiante y mayores costos en algunas divisiones.