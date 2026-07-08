Wall Street cerró con mayoría de bajas ante el resurgimiento del riesgo geopolítico entre EEUU e Irán

Los principales índices de Wall Street cerraron con resultados dispares por el recrudecimiento del conflicto entre EEUU e Irán, mientras el mercado también analizó las minutas de la Reserva Federal.

La bolsa de Nueva York cerró mixta este miércoles 8 de julio , tras el resurgimiento del conflicto entre EEUU e Irán , luego de que ambos países intercambiaran ataques y el presidente Donald Trump declarara que el acuerdo de paz provisional firmado entre ambos el mes pasado había terminado. Los precios del petróleo se dispararon, el dólar se apreció ante la demanda de activos de refugio y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron debido a la venta masiva de deuda.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 1,09% , hasta los 52.348,09 puntos ; el S&P 500 perdió un 0,30% , hasta los 7.481,46 puntos ; y el Nasdaq Composite avanzó un 0,20% , hasta los 25.870,65 puntos .

Tras los informes de ataques a tres petroleros en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, el ejército estadounidense atacó el martes más de 80 objetivos en Irán en represalia. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que atacó sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, estaciones de radar costeras, sistemas de misiles antibuque y más de 60 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho y sus inmediaciones.

Los ataques fueron en respuesta a las agresiones de Irán contra tres buques mercantes, según informó el CENTCOM . Catar y Arabia Saudita identificaron el martes los dos primeros buques.

Aunque Irán no reivindicó públicamente los ataques, el país respondió con rapidez a la ofensiva estadounidense. Según los medios estatales, 85 instalaciones militares en Kuwait y Baréin fueron atacadas y un dron estadounidense fue derribado.

Trump intensificó su retórica contra Irán en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, Turquía. Al ser consultado sobre el estado del alto el fuego con Irán, el presidente estadounidense declaró: "Para mí, creo que se acabó. Ya no quiero tratar con ellos. Son escoria... Están dirigidos por gente enferma... Hablaré con nuestros negociadores. Quieren negociar, son buena gente... pero tienen que volver a hablar conmigo. En lo que a mí respecta, es una pérdida de tiempo tratar con ellos".

"Los atacamos con mucha fuerza anoche, muy, muy fuerte, y probablemente los atacaremos con fuerza de nuevo esta noche", afirmó Trump. "Nunca construirán un arma nuclear bajo nuestro acuerdo. Pero no sé si llegaremos a un acuerdo. Quizás lo hagamos sin acuerdo porque, ¿saben qué?, es más fácil", añadió.

"Atacamos la isla de Kharg anoche; destruimos una parte. Dije: 'No toquen el petróleo', porque tal vez tomemos la isla de Kharg. Podríamos tomar la isla de Kharg", sostuvo Trump, en referencia a una terminal marítima clave para las exportaciones de petróleo de Irán.

Mientras tanto, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, acusó a Estados Unidos de violar el acuerdo de paz provisional y afirmó que el país cerraría el estrecho de Ormuz en respuesta a cualquier nuevo ataque estadounidense.

En este contexto, los precios del petróleo se dispararon el miércoles. Los futuros del crudo Brent, con vencimiento en septiembre y referencia mundial, subieron un 7,4%, hasta los u$s79,63 por barril. El petróleo se había mantenido cerca de los niveles previos a la guerra hasta principios de esta semana.

Publicación de las minutas de la Reserva Federal

La inquietud por la alta inflación fue mayor en la reunión de la Reserva Federal (Fed) del mes pasado, y los responsables de política monetaria siguieron el ejemplo del presidente del banco central, Kevin Warsh, al optar por una declaración de política monetaria más breve, pese al temor de que el aumento de los precios se esté generalizando y pueda requerir subas de las tasas de interés.

Algunos funcionarios, durante la reunión de los días 16 y 17 de junio, consideraron que había motivos para subir las tasas de interés de inmediato.

No obstante, el debate general parecía estar dividido en partes iguales, según revelaron el miércoles las minutas del encuentro.

"La mayoría de los participantes" consideraba escenarios en los que la inflación descendería por sí sola hacia el objetivo del 2% de la Fed, mientras que "la mayoría" también veía situaciones en las que se mantendría elevada. "Casi todos" los miembros de ese grupo creían que, de darse ese escenario, sería necesario subir las tasas de interés.

"En general, los participantes consideraron que la información recibida durante el período entre reuniones sugería que los riesgos al alza para la estabilidad de precios seguían siendo altos, mientras que los riesgos a la baja para alcanzar el pleno empleo se moderaron ligeramente", señalaron las minutas.

En última instancia, "todos los participantes" apoyaron mantener las tasas sin cambios, aunque las nuevas previsiones revelaron una creciente aprobación en torno a una probable suba del costo del crédito este año, ya que nueve de los 18 responsables de la política monetaria prevén que las tasas sean ligeramente más altas a finales de 2026.

Acciones destacadas de Wall Street y próxima temporada de resultados

La temporada de presentación de resultados del segundo trimestre está a punto de comenzar. El miércoles, el fabricante de jeans Levi Strauss & Co. (-0,9%) fue protagonista de la jornada. El fabricante de alimentos y bebidas PepsiCo (-1,6%) presentará sus resultados el jueves, seguido por la aerolínea Delta Air Lines (-1,4%) el viernes.

En el plano corporativo, las acciones de Bloom Energy Corp. cayeron un 5,8% después de que el fondo vendedor en corto Hunterbrook publicara un informe que cuestiona las declaraciones de la empresa sobre su cadena de suministro y su capacidad de producción.

El informe centró la atención en la dependencia de Bloom Energy del escandio, un elemento de tierras raras utilizado en las celdas de combustible de la compañía.

Por su parte, Waters Corporation cayó un 1,7%, a pesar de que la ejecución de su estrategia de negocio se mantiene sólida e impulsa resultados por encima de las expectativas.

Asimismo, West Pharmaceutical Services retrocedió un 0,5%, aunque registró un sólido primer trimestre y la dirección se mostró optimista respecto de las oportunidades de crecimiento de ingresos y márgenes en el largo plazo.

Finalmente, Guardant Health perdió un 4,4%, pese a mantenerse bien posicionada para superar las expectativas y elevar sus previsiones, con la inclusión en las guías de la American Cancer Society (ACS) como un catalizador adicional para el crecimiento del volumen.