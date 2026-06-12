Fontenla, premiada en Casa Foa Córdoba 2026 por su excelencia en el diseño integral + Agregar ámbito en









El estudio Fontenla y su homónima firma de mobiliario recibió el galardón a la "Mejor Integración del Mix de Productos" por su destacado trabajo en el Espacio 30, Master Suite de la Edición Pocito.

En el marco de Casa FOA Córdoba 2026 – Edición Pocito, el Estudio Fontenla – en este proyecto, liderado por Oscar Gil, Rocío Perez y Bárbara Figueroa – a cargo del interiorismo del espacio, ha sido distinguido con uno de los reconocimientos más importantes de la muestra. Este diseño del espacio 30 recibió el premio "Social Life y Atrim Global a la Mejor Integración del Mix de Productos", reafirmando su liderazgo en el sector del interiorismo de lujo en Argentina.

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El galardón fue otorgado al Espacio 30, Master Suite, una propuesta que se destacó por su sofisticación y el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética. El proyecto fue llevado adelante por un equipo de excelencia integrado por los profesionales Oscar Gil, Rocío Perez y Bárbara Figueroa, quienes lograron plasmar la visión vanguardista de la marca en un ambiente que invita al confort y al disfrute de los sentidos.

Claves de la distinción El jurado valoró la capacidad de los diseñadores para combinar diversas texturas, materiales y piezas de mobiliario de Fontenla de manera orgánica y coherente. El espacio premiado no solo exhibe la calidad artesanal característica de la firma, sino que propone una atmósfera de lujo contemporáneo adaptada a las nuevas formas de habitar.

“Para nosotros Córdoba siempre fue un punto neurálgico del país por su lugar estratégico y por su ciudad que nos acerca muchísimo a gran parte de la Argentina, y hemos visto una evolución del diseño, muchísimo más pronunciada que en gran parte del país y nos encontramos con una gran cantidad de clientes y de profesionales que les resulta muchísimo más beneficioso poder contar con la presencia de nuestra marca para poder asistirlos con nuestros profesionales de la manera que sea y que la experiencia sea más fructífera”, consideró Federico Fontenla, Vicepresidente de Fontenla.

“Por eso creo que el desarrollo de FOA nos da una oportunidad de mostrar todo nuestro expertise en el mundo del diseño y el interiorismo, no solo poniendo nuestros productos puntuales, que obviamente son los del desarrollo del mueble, sino también de todo lo que hacemos con nuestros profesionales y nuestro equipo que tiene que ver con el trabajo de interiorismo, más allá de que en muchísimas oportunidades también trabajamos con colegas arquitectos o diseñadores a los cuales acompañamos a poder lograr esos resultados”, aseguró.

“Participar en Casa Foa Córdoba significó reafirmar el camino elegido por la marca, de seguir hacia lo contemporáneo, tomando referencias de diseños europeos. Aprovechamos esta edición para lanzar nuestra colección Rinata, destacando el dormitorio de la Mastersuite como la protagonista del espacio. La cama es una pieza que fue pensada en cada detalle para dar confort y generar una experiencia de bienestar de alta gama. Con el lanzamiento de la colección y el desarrollo del proyecto integral en el espacio 30, creo que pudimos transmitir el aura envolvente y acogedor que buscábamos”, agregó Oscar Gil, Director de Imagen de Fontenla. Con esta nueva distinción, Fontenla consolida su presencia federal, llevando su sello de elegancia y diseño exclusivo a los puntos más estratégicos del país. Memoria descriptiva: Master Suite - Espacio N° 30 Fontela 4 Concepto: Habitar la transición El proyecto presenta un concepto renovado de la Master Suite, interpretándola como un refugio dinámico y multifuncional que responde a las formas de habitar de hoy. El diseño se plantea como un puente continuo: desde el envolvente hall de ingreso que recibe al visitante, pasando por un área de living que contiene un escritorio, una biblioteca y un frigobar, hasta llegar al imponente dormitorio compuesto por un vestidor minimalista, el área de baño y una ducha de formas orgánicas. Cada área se funde con la siguiente, celebrando la transformación constante de un mismo espacio. La caja: tradición en presente continuo y ejecución En una clara sintonía con las consignas de la edición, el proyecto rinde homenaje a la historia del edificio. Se decidió conservar y poner en valor el encofrado original, del cual se suspende un protagónico show de luces aéreas que visten el espacio. Esta pieza no solo aporta dinamismo visual, sino que representa el diálogo perfecto entre el pasado constructivo y la tecnología contemporánea. En el corazón del área de descanso, la cama principal se apoya en un imponente tabique de cinco metros de altura, coronado por una impactante obra de arte, que otorga al conjunto una escala monumental y un fuerte impacto estético. Materialidad: Diseñar desde lo auténtico y rediseñar lo esencial Fontenla 2 La propuesta rinde culto a la autenticidad a través de una rigurosa selección de materiales nobles y terminaciones de alta gama ejecutadas con máxima precisión: La caja y superficies: la solidez y la atemporalidad de la cuarcita y el porcelanato dialogan en perfecta armonía con la calidez de la madera en lustres elegantes. El equipamiento: Se presenta la colección Rinata, la cual inaugura una nueva manera de apreciar los gestos curvos, donde lo modular fluye e invita a un confort más íntimo. Esta colección está compuesta por la cama, protagonista del espacio, que funciona como punto focal al disponerse en diagonal en el dormitorio. Complementan la escena, la mesa de luz, la mesa de centro modular, la poltrona y la silla de escritorio. Todos los elementos conviven de forma armónica y natural con el entorno y constituyen una apuesta de alta gama donde distintas texturas dialogan. Se combinaron textiles ricos y expresivos -como panas, buclé y géneros tramados-, que aportan una sensación de sofisticación y confort. El arte como eje: el espacio se completa con una cuidada curaduría de obras de arte que aportan tridimensionalidad mediante cuadros en distintos volúmenes y esculturas talladas, complementando la gran pieza del tabique central. Son parte de este desarrollo la arquitecta Soledad Pandolfi (Texturas y composiciones artísticas sobre muro), Karem Sayyad (Escultura en madera) y Johanna Patrisso (en obras sobre lienzo). Equilibrio cromático e iluminación: la paleta de color fue minuciosamente estudiada para generar una atmósfera envolvente. Sobre una base de tonos beige que aportan calma y luminosidad y aparecen acentos profundos y sofisticados en colores borravino y negro. Este juego cromático se potencia mediante un proyecto lumínico que combina una iluminación general cálida con focos de luz puntual y el mencionado juego de luminarias áreas, destacando las texturas de las telas, las vetas de las piedras y el misterio de las formas orgánicas.