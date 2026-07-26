Victoria Villarruel se fue de vacaciones y dejó plantada a La Rural + Agregar ámbito en









A pesar de la invitación formal, la vicepresidenta se fue a descansar a un complejo turístico en el sur del país tras la suba de dietas en el Senado.

Victoria Villarruel se fue de vacaciones a La Patagonia y no estará en La Rural para escuchar a los referentes del campo.

Victoria Villarruel se fue de vacaciones a Villa La Angostura y no estará en el acto central de La Rural este domingo junto a Javier Milei y los principales referentes del campo. La vicepresidenta había sido invitada pero optó por irse a descansar a un complejo turístico en el sur del país sin hacer declaraciones.

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El viaje de Villarruel no incluye una agenda institucional ni contempla actividades protocolares en la provincia de Neuquén. La titular del Senado, que viene de avalar un aumento de dietas a 12 millones de pesos mensuales para cada legislador en la Cámara Alta, se encuentra acompañada por su custodia oficial y, esta vez, optó por no cruzarse con Milei en el palco de La Rural.

Javier Milei, de regreso El Presidente viene de San Pablo donde estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por su hermana Karina para reunirse con Flavio Bolsonaro, candidato a la presidencia de ese país y competidor directo de Lula Da Silva. Hoy estará presente en el tradicional acto de La Rural donde ofrecerá un discurso ante la mesa de enlace y los principales referentes del sector agropecuario.

Dos años y medio de gobierno y el libertherian no entiende cómo funciona ésto… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 21, 2026 Se espera que el Presidente de la Nación hable después del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Luego habrá un desfile de animales y la habitual tropillas de Petisos. Está confirmada la presencia del jefe de Gabinete, los ministros y una serie de secretarios del Gobierno, en conjunto con Karina Milei. A su vez, habrán diputados y senadores nacionales, en un palco compartido con el jefe de Gobierno porteño y los gobernadores de Santa Cruz y Corrientes.

Victoria Villarruel, apartada Por protocolo, y a pesar de que el año pasado no asistió, las autoridades de la entidad rural volvieron a invitar a Villarruel quien sin embargo no asistirá al evento por segundo año consecutivo. En la celebración del Dia de la Bandera en Rosario, la vice volvió a incomodar a Milei y a sin gabinete tanto que el gobernador Maximiliano Pullaro debió ubicarla entre sus funcionarios provinciales para que no se cruce con el resto del gobierno nacional. Lo mismo ocurrió en la vigilia por el Dia de la Independencia en Tucumán donde Osvaldo Jaldo debió montar un operativo especial para recibir a la vice.

La compañera de fórmula de Milei salió la semana pasada a diferenciarse abiertamente de la postura del Gobierno que, a través de Alejandra Monteoliva, había emparentado el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas a un mensaje político o una provocación que no podría estar presente dentro del estadio de Atlanta donde se la Selección nacional derrotó a Inglaterra para convertirse en finalista del Mundial de la FIFA. Más allá de la baja expectativa por los avisos, algunos sectores apuntan a la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo, una decisión que tendría un costo fiscal cercano a los u$s130 millones este año. Mensaje a La Rural El Gobierno viene ensayando una política de acercamiento al campo a través de la baja de retenciones. Del acto de inauguración de la exposición rural la semana pasada participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; y el presidente de La Rural S.A., Raúl Etchebehere, entre otras autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector agropecuario. Durante la ceremonia, Santilli destacó el rol del campo en la recuperación económica y aseguró que "la Argentina se ha puesto en marcha". "Estoy aquí para primero felicitarlos y agradecerles por esta 138° exposición. Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo que es la productividad", afirmó. El funcionario sostuvo que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno avanzó en medidas destinadas a aliviar la carga sobre el sector productivo. "Desde el día uno, el Presidente Javier Milei viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días", expresó.