Fuerte reclamo en el Consejo por el lento avance en el caso por las DD.JJ. intrusadas

“Esta es la tercera intervención del plenario y recién ahora a un año y medio se está a punto de abrir el sumario, que es la investigación propiamente dicha. Deberá llegarse a una conclusión respecto a los sobres que faltan, que son 82”, apuntó Barroetaveña con un dato novedoso que también señaló 17 desaparecidas. “No debemos soslayar tampoco un argumento sobre lo que el auditor denominó patrones o índices, donde se minimiza la gravedad de lo sucedido. Es un hecho gravísimo. No se debió a un incendio, a una catástrofe. El argumento de los patrones o índices es más propio de los defensores de aquellos que están siendo auditados, no de alguien que tiene que llevar adelante una investigación. Después seremos nosotros quienes vean si están bien las líneas de investigación. Incluso con respecto a las fechas no hay claridad y yo quiero claridad, todos aquellos a quienes les abrieron las declaraciones juradas quieren claridad. Que de una vez por todas se empiece con la investigación y no perdamos más tiempo”, exclamó.