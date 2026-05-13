Guillermo Francos: el caso Manuel Adorni "le genera un desgaste enorme a Javier Milei"

El exjefe de Gabinete hizo una fuerte defensa de todos los logros del gobierno de la LLA. Criticó la marcha universitaria e instó a tener paciencia. Aseveró que quienes "actuaron como presidentes normales" son los que han llevado la Argentina al fracaso.

Una firme defensa de Javier Milei y todo lo que ha hecho en solo dos años de su gobierno fue el eje del discurso del exjefe de Gabinete Guillermo Francos en el almuerzo organizado por Rotary Club de Buenos Aires.

Comenzó con un poco de humor, advirtiendo: “No voy a hablar de Adorni”. Luego, recordó que Argentina viene de décadas de fracaso. Sabiendo que los modos del presidente suelen generan rechazo apeló a la reflexión del presidente Abraham Lincoln para defenderlo: "A nadie le importa las cosas que decimos, pero nadie jamás se va a olvidar de las cosas que hacemos."

Admitió que esta frase la aplicaba cuando estaba en el Gobierno “a modo de consuelo”. “Muchas veces era difícil abstraerse de las cosas que decía el Presidente, pero lo yo creo que lo importante es las cosas que hacemos”, dijo.

Para describir la situación de Manuel Adorni, Francos utilizó los mismos argumentos que el Presidente, al advertir que su sucesor “presentará (la declaración jurada) antes de la fecha establecida”.

Relativizó la caída de la imagen del Gobierno al argumentar que “lo que va a primar es que la Argentina ha cambiado”. Rescató que todos los sectores políticos hablan de equilibrio fiscal, como uno de los logros que consiguió Milei.

Cuestionó la marcha universitaria que se llevó a cabo este martes, y apuntó a ”cómo se consigue equilibrio fiscal si tienen que aumentar (partidas) a hospitales, universidades y jubilaciones”. Insistió Francos: “No podés decir, voy a emitir otra vez para pagarle tal aumento a los profesores universitarios, a los no docentes. ¡Si no ténes plata!"

En el discurso que brindó ante unos cien "rotarios" Francos hizo una larga enumeración de los logros alcanzados. Comenzó con un autocritica: “Tenemos esa rara virtud los argentinos de olvidarnos rápido de lo que nos pasó y entonces empezar a reclamar más de lo que hay que hacer”. Este comentario seguramente fue en respuesta al clima que impera en algunos encuentros empresarios donde se comienza a manifestar cierta incertidumbre respecto al futuro de la LLA en el 2027.

Herencia

Esto le dio pie para recordar la situación de “desastre que vivía la Argentina cuando la miraba desde adentro del Gobierno”. Y pasó a mencionar que “en aquella época teníamos una inflación del 250% anual". "La inflación diaria, cuando asumimos, era del 1,2% por día. Piensen en los reclamos que se formulan hoy". Recordó que Argentina estaba fuertemente endeudada, un hecho que que dio lugar a la famosa frase de Milei “que se hizo famosa en el mundo: No hay plata”. Esa frase, según Francos, “tenía un justificativo”.

Francos en el Rotary (1) Francos descartó retornar a la jefatura de Gabinete, pero no negó una potencial candidatura por LLA en 2027.

Como una manera de graficar hechos de corrupción (y de paso comparar sin decirlo), mencionó “las famosas SIRAS, que eran permisos para importar, que tenían una contraparte, eran los derechos que se le daban a los importadores” . También se quejó de que los medios "están todo el tiempo con el caso Adorni". “Ya lo va a juzgar la Justicia cuando presente la declaración jurada, pero no podemos estar todo el día si le apareció una mesa nueva, un piso nuevo, una ventana”. Para luego confesar: “Ahora, por suerte, apareció el tema de la SIRA”.

Asimismo defendió las formas de Milei con una frase que llamó la atención al auditorio: “Tenemos un presidente que es distinto en términos políticos a los que estamos habituados en Argentina, pero también tenemos que entender que los presidentes que actúan o actuaron como presidentes normales son los que han llevado la Argentina al fracaso”.

No dudó en afirmar que avizora “un país absolutamente diferente del país que he vivido". "Veo un país con enormes perspectivas futuras que todavía tiene que hacer reformas, que tiene q cambiar la Justicia, la política, pero que está en un camino que hace tres años atrás no nos hubiéramos imaginado”. Para Francos Argentina está ante la posibilidad de “dejar 100 años de decadencia para dar vuelta la hoja y empezar un camino distinto”.

La fuerte defensa del gobierno de Milei dejo en el auditorio la impresión de un posible retorno de Francos a la administración libertaria. "¿Volvería, eventualmente, a ser jefe de Gabinete?", le preguntaron. "Dios no lo permita. No, yo creo que es una etapa que ya pasó", respondió, risueño. "¿Le gustaría ser candidato por La Libertad Avanza?", retrucaron. "Depende de las circunstancias políticas; depende de dónde sea, siempre estoy dispuesto a participar", se animó.

Consultado acerca de cómo está viendo al Presidente en estas últimas semanas tras el escándalo de Adorni, Francos respondió: "Lo veo con un poco de cansancio de tener que estar hablando siempre de lo mismo. Me parece que eso genera un desgaste enorme y es lo que lo tiene con esta furia que a veces se lo ve".

“La Argentina cambió. Estamos en una mejor posición hacia delante. Ojalá aprovechemos este nuevo ciclo de una vez por todas y pongamos a caminar la Argentina en un mundo complejo”, arengó Francos.

Para cerrar, admitió que “sin dudas el caso Adorni afecta al Gobierno y tal vez le quita la atención a temas en los que se debería estar mucho más enfocados". "Sin perjuicio de eso, creo que hay un rumbo del Gobierno y ese rumbo lo va a llevar a un éxito tanto político como electoral en el futuro", concluyó.