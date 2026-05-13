Legislatura porteña: el PRO enfrenta bloqueo de LLA y el peronismo antes de la sesión para ampliar el Presupuesto

La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría, pero sin el apoyo de los libertarios o del PJ se encamina al rechazo. Ambos bloques aseguran que no acompañarán, pero el macrismo apunta a lograr adhesiones de último minuto.

Jorge Macri pondrá en juego este jueves la capacidad negociadora del PRO en la Legislatura cuando se lleve a cabo la sesión por el pedido de ampliación del Presupuesto 2026 . El oficialismo está en desventaja numérica y, por el momento, se encamina al rechazo ante la resistencia de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Buenos Aires. También discutirán la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones.

El jefe de Gobierno deberá apelar a los bloques opositores si pretende conseguir la habilitación para incrementar las partidas en $2.6 billones. El motivo que esgrime el Ministerio de Hacienda que conduce Gustavo Arengo pone el foco en el cambio en las metas inflacionarias proyectadas por Javier Milei : Nación estimó un 10,1% para todo el año, pero el IPC de CABA ya registró un 11,6% en cuatro meses. Mañana se conoce el índice del INDEC.

Este jueves, en Labor Parlamentaria, el oficialismo y la oposición acordaron elevar el trámite para que sea tratado en la sesión que se llevará a cabo mañana desde las 11hs. Por el momento, el resultado es incierto.

El mandatario porteño necesitará del auxilio libertario o del peronismo para sacar adelante su pedido de ampliación presupuestaria, pero por el momento ambos bloques rechazan la iniciativa.

Apoyo de opositores dialoguistas

Las tribus dialoguistas ya adelantaron su apoyo al proyecto. Por caso, la Unión Cívica Radical (UCR), que juega por fuera de Vamos por Más (PRO+Coalición Cívica) pero que trabaja en tándem con el macrismo, respaldó en la Comisión de Presupuesto la iniciativa mediante la firma del dictamen de mayoría. Según confirmaron a Ámbito, los radicales le aportarán cinco votos a los 12 con los que cuentan los amarillos.

Confianza y Desarrollo, el bloque presidido por Emmanuel Ferrario y que integran figuras de la talla de Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña, también acompañará el pedido de Macri. Si bien en un primer momento plantearon sus reparos a otorgar "un cheque en blanco" al gobierno porteño, también recalcaron que, como años anteriores, no bloquearán la capacidad presupuestaria de la administración local.

Pero con los seis votos del larretismo, a la bancada que lidera Silvia Lospennato no le alcanza para llegar a las 31 voluntades, motivo por el cual en el PRO intentan tender puentes con la oposición más dura, representada en La Libertad Avanza y Fuerza Buenos Aires, para conseguir los números.

horacio rodríguez larreta Pese a las críticas de Horacio Rodríguez Larreta sobre la gestión de Jorge Macri, su bloque aportará votos en el debate por la ampliación del Presupuesto.

La posición de Fuerza Buenos Aires y La Libertad Avanza

En el bloque peronista que lidera Claudia Neira fueron tajantes ante la consulta de este medio sobre el posicionamiento. "No vamos a acompañar", señalaron y aclararon que el rechazo "será de todo el espacio", por lo que descartaron, al menos de momento, una ruptura al momento de la votación.

En comisión, el PJ no firmó el dictamen oficialista. En su lugar, presentaron uno de minoría. Fuerza Buenos Aires es la primera minoría en el Palacio de la calle Perú. Cuenta con 20 miembros, un número que les permite poner en aprietos al oficialismo ante cualquier iniciativa y que este jueves están dispuestos a hacerlo sentir.

Del lado libertario también aclararon a Ámbito que tampoco apoyarán el pedido de ampliación. Si bien el dictamen de comisión lo firmaron en disidencia parcial, las 14 voluntades que administra Pilar Ramírez como jefa de bloque se inclinarían por el rechazo o, en su defecto, por abstenerse. Tampoco acompañarán los dos legisladores del Frente de Izquierda (FIT).

En comunión, los 34 votos que administran Neira y Ramírez les permitirían no solo bloquear la ampliación del gasto sino también cualquier tipo de iniciativa que no se ajuste a los parámetros del peronismo y La Libertad Avanza. Un dato que el PRO no pasa por alto y que, al igual que el año pasado, lo obliga a sentarse a la mesa, por primera vez, en amplia desventaja.

claudia neira legislatura porteña Claudia Neira, presidenta del bloque de Fuerza Buenos Aires.

RIGI, RIMI y la meta de inflación de Javier Milei que complica a Jorge Macri

En los pasillos de la Legislatura cargan las tintas contra LLA por no acompañar. Quienes apoyan la iniciativa señalan que la modificación presupuestaria "no es un capricho" del jefe de Gobierno, sino que Macri se vio obligado a efectuar cambios debido al fracaso en el cálculo de Milei y de Luis Caputo, por lo cual consideran que los libertarios deberían ser de los primeros en respaldar el proyecto.

La bancada violeta sostiene a capa y espada el leit motiv del Presidente de la Nación: no aumentar el gasto público ni elevar la presión tributaria para incrementar la recaudación. En el caso del proyecto porteño, se revisa al alza la meta inflacionaria en 15,5 puntos y se compensa el incremento de las partidas con un aumento en los recursos.

A diferencia de Nación, que cuenta con los Decretos de Necesidad y Urgencia para ampliar el Presupuesto sin pasar por el Congreso, el Ejecutivo porteño se ve obligado a requerir la aprobación de la Legislatura para efectuar incrementos. Sin los votos, podría ponerse en aprietos el futuro de las cuentas públicas de la gestión local.

En la sesión de este jueves, la Legislatura debatirá también los proyectos de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas que busca impulsar inversiones productivas de entre u$s150.000 y u$s9 millones. Ambos son impulsados por LLA ya que forman parte de la agenda de Milei a nivel nacional.

En el caso del RIGI, los libertarios cuentan con el apoyo del PRO, una carta que el macrismo espera usufructuar para convencer a los violetas de que, a cambio, voten la ampliación presupuestaria. El larretismo y los radicales también acompañan la iniciativa, por lo que se prevé que sea aprobada. El peronismo y la izquierda votarán en contra.

En el caso del RIMI, LLA reúne el apoyo macrista, pero no así del larretismo. El peronismo, por caso, presentó un dictamen propio para que se trate el Régimen de Expansión Productiva Porteña (REPP), una iniciativa que "no tiene piso mínimo de inversión" y ofrece beneficios a comercios, microempresas y pymes, con el cual apuntan a generar nuevas inversiones de parte de uno de los sectores más golpeados por la crisis económica.