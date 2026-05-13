HBO Max anunció el estreno de "Stuart no logra salvar el universo" con un nuevo adelanto + Agregar ámbito en









La nueva serie es un spin-off de "The Big Bang Theory". Fue creada, escrita y producida por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady.

Llega una nueva serie de comedia a HBO Max.

HBO Max dio a conocer el teaser oficial de la serie de comedia Max Original, Stuart no logra salvar el universo, durante la presentación del Upfront de Warner Bros. Discovery en Nueva York.

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La serie de diez episodios se estrena el jueves 23 de julio a la 1:00 AM y estará disponible en HBO Max. Los nuevos episodios se emitirán todos los jueves.

De qué trata Stuart no logra salvar el universo Stuart Bloom, dueño de una tienda de cómics, recibe la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando accidentalmente un apocalipsis multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, de su amigo el geólogo Bert y del físico cuántico — y especialmente molesto — Barry Kripke. En el camino, se encuentran con versiones de personajes de universos alternativos que llegamos a conocer en 'The Big Bang Theory'. Como sugiere el título, las cosas no salen bien.

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La serie está protagonizada por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry). La obra, de Chuck Lorre Productions en colaboración con Warner Bros. Television, fue creada, escrita y producida por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady.

“Lo divertido es verlo fracasar cada semana”, dijo Posehn a los asistentes a la convención CCXP de Ciudad de México en abril. Sussman agregó que los espectadores podrán conocer más sobre el romance de Stuart con Denise, el personaje de Lapkus: “Cuando terminó The Big Bang Theory , nuestra relación apenas comenzaba, y ahora pueden ver cómo evoluciona”. La obra, de Chuck Lorre Productions en colaboración con Warner Bros. Television, fue creada, escrita y producida por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady.