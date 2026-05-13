Por qué podrías no estar sonándote bien la nariz y cómo hacerlo correctamente

Si bien todos la tienen, esta costumbre puede causar graves molestias si se repite de manera incorrecta todos los días.

Los resfríos, las alergias y los cambios bruscos de temperatura suelen traer un problema muy molesto, la congestión nasal . Ante esa sensación incómoda, la gran mayoría recurre al pañuelo automáticamente, aunque pocos saben que una mala técnica al sonar la nariz puede empeorar el cuadro y tu salud .

La mayoría cree que soplar fuerte ayuda a liberar las vías respiratorias más rápido, pero en realidad, los especialistas en alergias y otorrinolaringología advierten que el exceso de presión que genera este hábito puede provocar desde irritación hasta infecciones en los senos paranasales y los oídos.

En la temporada de resfriados y alergias, sonarse la nariz es una práctica común, pero no muy buena.

Uno de los fallos más frecuentes se da cuando se hace demasiada fuerza. Al expulsar aire con mucha presión, la mucosidad puede desplazarse hacia zonas internas de la nariz y generar inflamación en los senos paranasales. En algunos casos, también aumenta el riesgo de sinusitis o molestias en los oídos.

Otro error habitual consiste en soplar ambas fosas nasales al mismo tiempo , ya que esto incrementa la presión dentro de la cavidad nasal y puede afectar conductos cercanos, como la trompa de Eustaquio, en el oído medio. Incluso existen episodios poco comunes de lesiones en el tímpano por esta causa.

También es perjudicial no limpiarse la nariz cuando se acumulan los mocos, ya que esta mucosidad retenida favorece la aparición de infecciones respiratorias y dificulta la respiración normal. Cuando la congestión persiste durante varios días, el descanso nocturno también suele verse afectado.

El tema de la higiene también influye, por ejemplo, muchas personas toman un pañuelo usado varias veces o no se lavan las manos antes y después de sonarse, costumbre que facilita la circulación de virus y bacterias entre superficies, objetos y otras personas. El roce constante con papeles ásperos irrita la piel que rodea la nariz y con el paso de los días, puede enrojecerse, arder y lastimarse.

Sonar nariz congestión Utilizar un método incorrecto para sonarse la nariz es un error común. Magnific

Las recomendaciones para sonarse bien la nariz

Los especialistas recomiendan limpiar una fosa nasal por vez. La técnica correcta consiste en tapar suavemente un lado de la nariz mientras se expulsa aire por el otro, sin emplear mucha fuerza y después se repite el procedimiento del lado contrario. Los pañuelos descartables suaves ayudan a evitar lesiones en la piel y disminuyen el contacto con gérmenes, pero después de cada uso hay que tirarlos y lavarse las manos.

Antes de sonarse, una compresa tibia sobre la cara puede ayudar a aflojar la mucosidad acumulada para facilitar el proceso. Sino, también se puede aprovechar el vapor de una ducha caliente para despejar las vías respiratorias. Los aerosoles de solución salina son muy buenos para humedecer la nariz y reducir la sensación de obstrucción, a diferencia de otros productos, no generan dependencia y pueden acompañar tratamientos médicos indicados por profesionales.

En chicos, los pediatras aconsejan practicar cuando el niño se encuentra sano y relajado, puede ser a través de un juego como mover un papel con el aire de la nariz. En bebés, muchos adultos recurren a peras nasales o aspiradores específicos para retirar la mucosidad, pero hay que tener en cuenta que estos dispositivos deben limpiarse correctamente en cada uso.

Sonar la nariz Descansar bien, mantener los ambientes ventilados y evitar el humo ayuda a que la congestión pase rápido. Magnific

Cómo controlar la congestión nasal

Cuando la nariz está tapada por varios días, existen distintas medidas que pueden aliviar el problema. Por ejemplo, mantener una buena hidratación con agua, infusiones calientes o caldos ayuda a fluidificar el moco y favorece su eliminación natural. Los humidificadores son muy útiles en ambientes secos o calefaccionados, ya que la humedad evita que las secreciones se vuelvan demasiado espesas.

Otra alternativa son los lavados nasales con solución salina, método que elimina restos de mucosidad, limpia las fosas nasales y reduce la irritación. Los expertos recomiendan usar solamente agua destilada o previamente hervida y enfriarla para evitar cualquier tipo de infección.

Si bien muchos recurren a descongestionantes nasales de venta libre, no deben aplicarse durante más de tres a cinco días seguidos, ya que el efecto rebote puede empeorar la congestión. Si se empieza a sentir dolor facial, presión intensa, fiebre o síntomas persistentes, lo más aconsejable es consultar a un médico clínico, alergólogo u otorrinolaringólogo. Por último, descansar bien, mantener los ambientes ventilados y evitar el humo también ayuda a que la recuperación sea más rápida y menos molesta.