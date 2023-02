Gerardo Morales avisó que se lanzará como candidato por UCR

Larreta, Bullrich, Carrió, Vidal, ¿Macri? Si faltaba algún candidato presidencial más en Juntos por el Cambio, ahora se sumó Gerardo Morales. El gobernador de Jujuy, que se había mostrado en enero en reuniones con Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, es la alternativa de la UCR para competir presidencialmente en este 2023. “A fines de febrero o principios de marzo me voy a estar presentando porque voy a ser candidato a presidente. Me gusta el clima y la energía que hay de la construcción de un proyecto para que gobierne una coalición con un programa común”, sostuvo Morales y, aunque señaló que en los próximos meses pueden aparecer consensos para unificar las listas y las fórmulas, “veo que ya hay proyecciones en cuanto a candidaturas presidenciales. Me parece que el mecanismo serán las PASO”.