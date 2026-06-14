La Selección Argentina aprovechó el descanso y recorrió Kansas antes del debut + Agregar ámbito en









Con luz verde de Lionel Scaloni, los futbolistas disfrutaron de una tarde de paseos, compras y mates para calmar la ansiedad a días del estreno ante Argelia.

Varios futbolistas tuvieron un momento de distensión en medio de la exigente preparación mundialista.

A solo 48 horas del estreno ante Argelia, la Selección Argentina abrió sus puertas para un respiro necesario. Con la luz verde de Lionel Scaloni, varios futbolistas salieron de la concentración en Kansas para desconectar y bajar los niveles de ansiedad. En las últimas horas, se viralizaron imágenes de Nicolás Paz, José López y Agustín Giay: vestidos de civil, los juveniles disfrutaron de una tarde de caminata en la previa del estreno mundialista.

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Esta búsqueda de equilibrio no es nueva: para el cuerpo técnico, otorgar momentos de relax es clave para descomprimir la inevitable tensión mundialista, replicando una fórmula que dio grandes resultados en la convivencia de Qatar 2022. Lejos de esconderse, durante la caminata Paz, López y Giay se mostraron super predispuestos con los fanáticos. Hubo selfies, firmas y un ida y vuelta muy cálido tanto con los argentinos que coparon la ciudad como con los hinchas locales.

La Selección Argentina aprovechó el descanso previo al debut: el video video descanso previo al partido Nicolás Paz fue uno de los más fotografiados por los fanáticos en el paseo de la Selección por Kansas.

El paseo estuvo perfectamente coordinado y no modificó en absoluto la agenda de las prácticas. Con las cargas físicas más fuertes ya completadas, la prioridad del cuerpo técnico en estas horas previas es evitar el encierro y garantizar que el grupo llegue al debut con frescura mental.