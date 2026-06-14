Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió junto al músico Oliver Tree y el director Lucas Vignale en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

El creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, falleció en el accidente aéreo de este domingo que dejó seis víctimas fatales en Brasil.

La muerte de Gaspar Prim Díaz , más conocido como Gaspi , generó conmoción en el mundo digital argentino. El influencer y youtuber de 22 años falleció este domingo en el accidente protagonizado por dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo sobre la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.

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La tragedia ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, donde ambas aeronaves se estrellaron tras el impacto. El siniestro dejó un saldo de seis muertos y provocó un importante operativo de emergencia debido al incendio que se desató luego de la caída de uno de los helicópteros.

Gaspi se había convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos de Argentina gracias a sus entrevistas callejeras, bromas, desafíos y videos virales que cosecharon millones de reproducciones en distintas plataformas.

Su estilo espontáneo y descontracturado le permitió construir una comunidad de seguidores muy fiel, especialmente entre el público joven. Con el paso de los años amplió su presencia en redes sociales y participó en proyectos junto a otros influencers y referentes del entretenimiento digital.

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción en redes, donde miles de usuarios compartieron mensajes de despedida y recordaron algunos de sus contenidos más populares.

El accidente en Río de Janeiro

Según la información difundida por las autoridades brasileñas, los helicópteros colisionaron en el aire durante la mañana del domingo. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un predio donde funcionaba un concesionario de autos eléctricos, generando explosiones y un incendio que alcanzó a numerosos vehículos.

La segunda aeronave se precipitó a pocos metros de distancia. Los equipos de rescate confirmaron que ninguno de los ocupantes sobrevivió.

Testigos relataron haber escuchado fuertes detonaciones segundos después del choque y describieron escenas de caos mientras los bomberos intentaban controlar las llamas.

Dolor y despedidas

Tras conocerse la noticia, influencers, streamers, artistas y seguidores expresaron su tristeza por la muerte de Gaspi. Las redes sociales se llenaron de mensajes recordando su humor, su cercanía con el público y el impacto que tuvo dentro de la escena digital argentina.

Muchos usuarios destacaron además el crecimiento que había experimentado en los últimos años, consolidándose como una de las personalidades más influyentes entre las nuevas generaciones.

La investigación continúa

Mientras tanto, las autoridades brasileñas avanzan con las pericias para determinar qué provocó la colisión entre los helicópteros. Los investigadores analizarán los registros de vuelo, las comunicaciones previas al accidente y las condiciones operativas de ambas aeronaves.

La muerte de Gaspi sacudió al universo de las redes sociales y dejó un profundo pesar entre quienes seguían de cerca la carrera de uno de los creadores de contenido más populares del país.