Groenlandia rechazó el barco hospital que quería enviar Donald Trump hacia la isla

El primer ministro de Groenlandia , Jens-Frederik Nielsen , rechazó la posibilidad de recibir un barco hospital de Estados Unidos impulsado por el presidente Donald Trump y defendió el sistema sanitario local como un pilar central de la sociedad.

En una publicación en Facebook, el jefe de Gobierno del territorio autónomo de Dinamarca fue contundente: “no, gracias” , al descartar la llegada de la nave sanitaria estadounidense.

Según explicó, Groenlandia cuenta con un sistema de salud pública con atención gratuita para sus ciudadanos , una política que definió como una decisión consciente y una parte fundamental del modelo social de la región.

En ese marco, Nielsen contrastó la situación con la realidad estadounidense y remarcó que, en ese país, consultar a un médico implica un costo económico elevado .

Pese al rechazo, el primer ministro aclaró que Groenlandia mantiene su disposición al diálogo y a la cooperación con Estados Unidos , aunque pidió que cualquier iniciativa se canalice de manera institucional. En ese sentido, instó a la parte estadounidense a hablar directamente con las autoridades groenlandesas “en lugar de realizar arrebatos más o menos aleatorios en redes sociales”.

La respuesta de Nielsen llegó luego de que Trump publicara un mensaje en Truth Social, donde aseguró que estaba trabajando con el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, para enviar “un gran barco hospital” a la isla con el objetivo de atender a personas enfermas.

El pronunciamiento del primer ministro dejó en claro que, más allá de la relación con Washington, el Gobierno groenlandés no considera necesaria una asistencia sanitaria de ese tipo y que cualquier cooperación futura deberá respetar los canales diplomáticos formales y la autonomía de decisión del territorio.

India posterga la misión comercial a EEUU tras el fallo que anuló los aranceles de Donald Trump

El Gobierno de la India decidió postergar el envío de una delegación comercial a Washington que tenía previsto viajar esta semana, en medio de la incertidumbre generada por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Según informó una fuente del Ministerio de Comercio indio, la medida se adoptó tras conversaciones entre funcionarios de ambos países y, por el momento, no hay una nueva fecha definida para la visita. El principal motivo del aplazamiento es la falta de claridad sobre el esquema arancelario tras el fallo judicial y los anuncios posteriores de la Casa Blanca.

La decisión del máximo tribunal estadounidense dejó sin efecto los aranceles previos, lo que llevó a Trump a disponer el sábado un arancel temporal del 15% —el máximo permitido por la legislación vigente— sobre importaciones procedentes de todos los países. Este escenario alteró el marco de negociación que venían construyendo ambas administraciones.

La delegación india tenía previsto avanzar en la etapa final de un acuerdo comercial provisional. El entendimiento contemplaba que Washington redujera los aranceles punitivos del 25% aplicados a determinadas exportaciones indias vinculadas a las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.