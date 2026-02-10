EEUU pidió beneficios a cambio de aumentar la seguridad de Groenlandia

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, se pronunció tras detallar que "se invirtió poco" en seguridad en el Ártico. En ese sentido, cree que es "razonable" que su país obtenga beneficios a cambio.

La administración republicana vaticinó que las conversaciones sobre el futuro de la isla ártica se prolongarán los "próximos meses".

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, pidió definir qué "beneficios" obtendría Washington a cambio de garantizar la seguridad en Groenlandia. Además, amplió que las negociaciones sobre el futuro de de la isla se mantendrán "los próximos meses".

"Es muy temprano aún para hablar de las conversaciones sobre Groenlandia . Hemos estado trabajando bastante en esto durante las últimas semanas, pero es algo muy sencillo: Groenlandia es muy importante para la seguridad nacional de EEUU", sostuvo en declaraciones en Armenia, donde realizó una visita oficial, indicó Europa Press.

En este sentido, Vance vaticinó que las conversaciones sobre el futuro de la isla ártica se prolongarán los "próximos meses" y que en ellas Washington pedirá "beneficios" a cambio de la protección que extiende sobre el territorio autónomo de Dinamarca .

" Creo que algunos de nuestros aliados han invertido poco en la seguridad del Ártico. Y si vamos a invertir en la seguridad del Ártico y a asumir la responsabilidad de proteger esta enorme masa terrestre, creo que es razonable que EEUU obtenga algún beneficio a cambio ", expuso.

Este va a ser el "eje de las negociaciones", señaló el vice de Trump. Por su parte, Dinamarca dejó claras sus líneas rojas en las negociaciones con EEUU sobre el territorio ártico y valoró el planteo de conversaciones ya que lo evalúan como un indicativo de que se puede llegar a un acuerdo con Washington que respete su integridad territorial.

"Lo tomo como una señal de que debería ser posible encontrar una solución respetando nuestras líneas rojas", afirmó el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, en un viaje a la capital groenlandesa, Nuuk.

Los inuit de Groenlandia rechazan los planes de Donald Trump y defienden la tierra como bien colectivo

El pueblo inuit de Groenlandia rechazó los planes del presidente estadounidense Donald Trump de tratar a la isla como un activo estratégico susceptible de compra, al sostener que la tierra no tiene dueño y que su uso es colectivo, una concepción ancestral que está protegida por la ley y forma parte central de su identidad cultural.

Trump volvió a referirse a Groenlandia como un territorio estratégico para Estados Unidos, mientras Dinamarca reafirma su soberanía legal sobre la isla. Sin embargo, para los inuit, que habitan estas tierras árticas desde hace siglos, la noción de propiedad privada sobre el suelo no existe.

Los habitantes explican que el principio de propiedad colectiva es uno de los pilares de la cultura inuit, una tradición que sobrevivió a más de 300 años de colonización y que hoy está reflejada en la legislación local. En Groenlandia, señalan, las personas pueden ser propietarias de sus viviendas, pero no de la tierra sobre la que están construidas.