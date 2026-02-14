Groenlandia: subsuelo muy codiciado, pero poco explotado y la clave del cambio climático

Las riquezas minerales de la isla ártica despiertan el interés de potencias y empresas internacionales, en un contexto marcado por el deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas. Sin embargo, las duras condiciones climáticas y la falta de infraestructura frenan el desarrollo minero.

El subsuelo de Groenlandia , con sus potenciales yacimientos de tierras raras, ha despertado la codicia de Estados Unidos , pero las condiciones climáticas extremas y la debilidad de las infraestructuras de este territorio autónomo ártico, bajo soberanía danesa, dificultan seriamente la explotación minera.

Una de ellas está dedicada a la extracción de anortosita -una roca con múltiples aplicaciones industriales, en especial para la fabricación de ciertos tipos de vidrio- y es gestionada por la empresa Lumina Sustainable Materials , de capital canadiense y suizo.

La otra mina activa es un yacimiento de oro operado por Amaroq , una compañía fundada por el islandés Eldur Olafsson.

El interés comercial por las riquezas aún inexploradas de Groenlandia se intensifica a la par del cambio climático, impulsado por el deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas alrededor de la inmensa isla.

Según datos de la Autoridad de Recursos Minerales de Groenlandia, al 13 de febrero había 138 permisos mineros activos en manos de más de una decena de empresas y particulares. Un análisis de estos datos realizado por la agencia AFP permite trazar un panorama del sector.

De ese total, apenas una decena de permisos habilitan la explotación minera propiamente dicha. Entre ellos figura el otorgado a la estadounidense Critical Metals Corp, que cuenta con el único permiso activo para explotar tierras raras en el sur de la isla, aunque su puesta en marcha demandará varios años.

También se destaca el caso de la británica GreenRoc Mining, que obtuvo un permiso válido a partir de fines de 2025 para explotar un yacimiento de grafito con una producción estimada en 80.000 toneladas anuales. La compañía prevé iniciar su producción comercial recién en 2029.

Otros proyectos con permisos vigentes incluyen la explotación de anortosita por inversores daneses y luxemburgueses, y un emprendimiento de extracción de molibdeno —utilizado en aleaciones industriales— respaldado por la Unión Europea y operado por la canadiense Greenland Resources. Sin embargo, varias firmas mantienen proyectos suspendidos o buscan desvincularse de ellos.

“El camino que va de la exploración a la explotación es largo, complejo y suele llevar muchos años”, explicó a AFP una portavoz de la Autoridad de Recursos Minerales de Groenlandia, quien enumeró entre los principales obstáculos la falta de viabilidad económica, las evaluaciones ambientales y las resistencias sociales.

Más de 70 minerales bajo estudio

Casi dos tercios de los permisos otorgados corresponden a tareas de exploración. Estos habilitan a las empresas a investigar de forma exclusiva zonas específicas en busca de recursos minerales, con excepción de los hidrocarburos y los elementos radiactivos, salvo indicación contraria.

Según el relevamiento de AFP, más de 70 tipos de minerales y materiales están siendo explorados o evaluados. El oro aparece mencionado en 49 permisos, el cobre en 36 y el níquel en 24. Las tierras raras figuran en 17 autorizaciones, junto con referencias a elementos específicos como el cerio o el terbio.

La británica White Flame Energy cuenta con tres permisos de exploración petrolera vigentes hasta finales de 2028. De acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, Groenlandia alberga más de 31.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas natural.

Todas las actividades mineras se concentran en la franja costera de la isla, donde las condiciones climáticas resultan relativamente más benignas. Aproximadamente el 80% del territorio está cubierto por hielo, con un espesor que en el interior puede alcanzar entre dos y tres kilómetros, una barrera que, según los expertos, vuelve imposible cualquier intento de explotación bajo esa capa.

