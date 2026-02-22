De cuánto es la fortuna de Peter Thiel, el multimillonario que está obsesionado con el Anticristo + Seguir en









Con fuertes opiniones políticas, este empresario es uno de los más ricos de Silicon Valley, conocé cuál es su patrimonio.

Un excéntrico multimillonario de Silicon Valley obsesionado con el Anticristo. Imagen: Gage Skidmore

Peter Thiel es un empresario e inversor de capital de riesgo germano-estadounidense, mundialmente reconocido por ser uno de los cofundadores de PayPal y el primer inversor externo de Facebook. Con una fortuna que se estima en miles de millones de dólares.

Más allá de sus éxitos financieros, Thiel es famoso por sus posturas libertarias radicales y sus intereses intelectuales poco convencionales. Recientemente, ha captado la atención de los medios europeos por sus advertencias sobre figuras apocalípticas, posicionándose no solo como un magnate tecnológico, sino como un pensador que analiza el futuro de la humanidad a través de lentes teológicas y filosóficas.

Peter Thiel El empresario, fundador de Palantir ostenta una fortuna de miles de millones de dólares. Imagen: Kiyoshi Ota/Bloomberg Quién es Peter Thiel y cuál es su obsesión con el Anticristo Nacido en Frankfurt y criado en Estados Unidos, la historia de Thiel está marcada por una visión estratégica que lo llevó a fundar Palantir Technologies y a liderar Founders Fund. Su influencia se extiende hasta la Casa Blanca, habiendo sido un aliado clave de Donald Trump. Sin embargo, su faceta más inquietante surgió recientemente en París, donde lanzó una advertencia sobre la llegada del "Anticristo".

Para Thiel, esta figura no es necesariamente un personaje bíblico tradicional, sino una representación del totalitarismo tecnológico o un orden mundial que busca el control absoluto. Esta obsesión se entrelaza con su desconfianza hacia las instituciones globales y la inteligencia artificial centralizada.

Thiel utiliza la retórica del "Anticristo" para alertar sobre una estructura de poder política y tecnológica que podría despojar a los individuos de su libertad. Sus discursos mezclan la escatología cristiana con la teoría política, sugiriendo que la humanidad se acerca a un punto de inflexión donde el ascenso de una figura o sistema engañosamente "salvador" podría llevar a la perdición de la sociedad democrática.

De cuánto es el patrimonio de Peter Thiel A inicios de 2026, el patrimonio neto de Peter Thiel se estima en aproximadamente 11.000 millones de dólares, según datos actualizados de sitios especializados. Esta inmensa riqueza proviene principalmente de sus participaciones iniciales en gigantes tecnológicos y de la valorización de Palantir. Gran parte de su fortuna también se debe a su habilidad como inversor ángel en etapas tempranas de compañías que hoy dominan el mercado. A pesar de sus millonarias donaciones a campañas políticas y causas filantrópicas relacionadas con la extensión de la vida y la exploración espacial, Thiel se mantiene consistentemente en la lista de las personas más ricas del mundo.

