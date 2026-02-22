Un triunviro de la CGT acusó de fraude a gobernadores peronistas que facilitaron la reforma laboral de Milei

Octavio Argüello apuntó contra mandatarios provinciales por habilitar la ley impulsada por el Gobierno y cuestionó al PJ por su silencio frente al proyecto.

Uno de los tres integrantes del triunvirato que conduce la CGT acusó de fraude a gobernadores peronistas por haber facilitado en el Congreso el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei , a la que calificó como una “ley totalmente regresiva” para los trabajadores y como una señal de ruptura política dentro del peronismo.

El dirigente camionero Octavio Argüello responsabilizó de manera directa al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; al de Catamarca, Raúl Jalil; al de Tucumán, Osvaldo Jaldo; al de Chubut, Ignacio Torres; y al de Santa Cruz, Claudio Vidal .

“El avance de la ley es responsabilidad de los gobernadores. Facilitaron a sus diputados y senadores para que se vote la ley. Hemos hablado con los gobernadores. Primeramente nos atendieron, tomaron cierto compromiso, y la segunda vez ya no nos atendieron más”, afirmó durante una entrevista en Radio Splendid.

En la misma línea, agregó: “ Nosotros pedimos una reunión , iba a haber una reunión en un lugar y al final no se reunieron y no nos escucharon. Yo pedí personalmente una reunión con Sáenz en Salta, y tampoco nos quiso recibir ”.

Argüello puso el foco especialmente en los mandatarios peronistas que negociaron con la Casa Rosada y aseguró sentirse “ muy mal ” al escucharlos reivindicar al peronismo.

“No tienen que nombrarlo más a Perón, no puede ser así. Eso es un fraude, a mí lo que me duele es el fraude. Hay que ser respetuoso. Si uno llega por un espacio no puede hacer esto, no puede entregar de la forma que se han entregado”, sostuvo.

Octavio Argüello apuntó contra el PJ por inacción política

Las críticas no se limitaron a los gobernadores. El dirigente de la CGT también cuestionó al Partido Justicialista en su conjunto, al denunciar una fuerte inacción política frente al proyecto oficial.

“Nosotros venimos planteándole al peronismo que se tiene que ordenar, que se tiene que dejar de pelear por cosas que no le importan a la sociedad. Nosotros estábamos en una pelea contra una reforma laboral que le quita derechos a los trabajadores y el Partido Justicialista estaba discutiendo si tenía un afiliado más o un afiliado menos en el padrón”, afirmó.

En medio de los cuestionamientos, Argüello destacó el acompañamiento de una sola figura del peronismo frente a la iniciativa del Gobierno: el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Nosotros hemos tenido el acompañamiento del compañero Axel, después no hay mucho más”, resumió.

También reclamó la ausencia de propuestas alternativas en el Congreso: “Vos ves que hay un silencio, que nadie salió a discutir la reforma laboral ni a hacer un planteamiento distinto. Los senadores no integraron la Comisión de Trabajo, no presentaron ningún proyecto alternativo. Eso es un reclamo que hay que hacerle a los compañeros. Nosotros fuimos y le hicimos el reclamo: ‘Muchachos, ¿qué están haciendo?’”.

Y cerró con un mensaje dirigido al peronismo: “Si les queda algo de conciencia peronista, en este momento es cuando tienen que usarla”.