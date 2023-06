Hidrógeno verde: desafíos de una industria que puede ser una gran oportunidad

Según Galain, el desafío más importante que tiene el Uruguay respecto al hidrógeno verde tiene que ver con hacerlo bien y lo más rápido posible, como todo desarrollo tecnológico, industrial y productivo. “El hidrógeno verde es algo innovador donde no tenemos muchos parámetros para copiar o aprender ya que está en desarrollo. Y al mismo tiempo, si queremos llegar y poder competir, tenemos que ir rápido. Por lo tanto, no podemos esperar a que se desarrollen experiencias en otros lugares”, explicó.

En ese sentido, remarcó que no le preocupa que se empiece desde cero ya que es algo que Uruguay ha hecho en el pasado con la descarbonización de la matriz energética sin tener ningún modelo a seguir. “Cuando se hizo la transición energética, no había ningún país que tuviera casi 100% de energía renovables o que tuviera, al mismo tiempo, 40% de energía eólica, como tenemos hoy en día”, detalló Galain. “Tener que innovar y tener que hacer algo que no existe en el mundo a mí no me preocupa, porque ya lo hicimos”, agregó.

Otro de los retos que tendrá que afrontar el país, según el Galain, tiene que ver con que Uruguay sepa aprovechar las oportunidades económicas al ponerle un valor agregado y que la industria no se transforme en un negocio extractivista de las grandes potencias mundiales. “Que no se transforme simplemente en una oportunidad donde algunos inversores de países extranjeros se lleven el viento y el sol embotellado en forma de hidrógeno sin dejar ningún valor agregado”, expresó.

A esto, le agregó la importancia de que el propio país pueda aprovechar no solamente las oportunidades económicas sino también de conocimiento. “Que no sea simplemente un extractivismo más sin un agregado de valor y conocimiento, sino que se aproveche para agregar valor en el propio Uruguay y que ayude a transformar y diversificar la economía, creo que ese es el desafío más importante”, remarcó Galain.

El papel del Estado

Según Galain, la hoja de ruta del Gobierno tiene una dificultad y está relacionado a la importancia de que, más allá de las intenciones gubernamentales, haya un consenso social y político. “Hay que generar un nivel de construcción colectiva y que trascienda a las autoridades de turno. Eso es fundamental en un proyecto que pretende ser de largo plazo y que va a requerir acciones de varios gobiernos a lo largo del tiempo”, explicó.

Por otro lado, Galain rescató la importancia de la gobernanza, de cómo es liderazgo, de cómo es la participación de los actores y que hay que hacer para que las cosas efectivamente sucedan. “Eso es lo que más me preocupa porque es lo que no se está viendo, hay una hoja de ruta muy técnica, muy tentativa, pero confió en que se va a poder generar”, manifestó.