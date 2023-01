Globos de Oro 2023: House of the Dragon rompió la maldición de Game of Thrones

El coproductor y director de la primera temporada, Miguel Sapochnik, aceptó el premio en la ceremonia, aunque ya no está en el programa. Sapochnik dejó la serie después de que terminó la producción de la primera temporada, citando el agotador proceso de tres años para dar vida a House of the Dragon. Ryan Condal será el único showrunner en la segunda temporada, que comenzará a filmarse en marzo. El veterano de la franquicia Alan Taylor se unió a la serie como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios.

La victoria de House of the Dragon fue la cuarta para HBO en los Globos de Oro de 2023. The White Lotus se llevó a casa el premio a la mejor serie limitada o de antología, y Jennifer Coolidge de ese programa y la estrella de Euphoria , Zendaya, ganaron en categorias de actuación.