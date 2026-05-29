HBO dio a conocer el tráiler oficial de la tercera temporada de la serie original House of the Dragon, que se estrena el domingo 21 de junio a las 22.00 hs en HBO y en HBO Max.
"House of the Dragon": HBO presentó el tráiler final de la tercera temporada
La temporada contará con ocho episodios que se emitirán semanalmente, y está previsto que finalice el 9 de agosto.
-
Centenario de Marilyn: el mito que no encuentra paz
-
Otro de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt solicitó eliminar legalmente el apellido "Pitt" de su nombre
La temporada contará con ocho episodios que se emitirán semanalmente, y está previsto que finalice el 9 de agosto.
Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen.
Elenco de la tercera temporada de House of the Dragon
El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.
El equipo detrás de camáras está encabezado por el cocreador, showrunner y productor ejecutivo: Ryan Condal; el cocreador y productor ejecutivo George R. R. Martin; y productores ejecutivos Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin.
La nueva temporada de House of the Dragon llega justo después del aniversario número 15 del estreno de Game of Thrones y tras el éxito de El Caballero de los Siete Reinos. Con un presupuesto modesto, la serie ha recibido numerosos elogios de fans y crítica, lo que ha provocado un inevitable debate y comparaciones con HOTD sobre qué serie es superior. Los ganadores parecen ser los fans de la franquicia, ya que, por primera vez, se emitirán dos proyectos de Game of Thrones el mismo año.
- Temas
- House of the Dragon
- Series
- HBO Max