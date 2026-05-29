"House of the Dragon": HBO presentó el tráiler final de la tercera temporada

La temporada contará con ocho episodios que se emitirán semanalmente, y está previsto que finalice el 9 de agosto.

HBO dio a conocer el tráiler oficial de la tercera temporada de la serie original House of the Dragon , que se estrena el domingo 21 de junio a las 22.00 hs en HBO y en HBO Max .

La temporada contará con ocho episodios que se emitirán semanalmente, y está previsto que finalice el 9 de agosto.

Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin , la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El equipo detrás de camáras está encabezado por el cocreador, showrunner y productor ejecutivo: Ryan Condal; el cocreador y productor ejecutivo George R. R. Martin; y productores ejecutivos Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin.

La nueva temporada de House of the Dragon llega justo después del aniversario número 15 del estreno de Game of Thrones y tras el éxito de El Caballero de los Siete Reinos. Con un presupuesto modesto, la serie ha recibido numerosos elogios de fans y crítica, lo que ha provocado un inevitable debate y comparaciones con HOTD sobre qué serie es superior. Los ganadores parecen ser los fans de la franquicia, ya que, por primera vez, se emitirán dos proyectos de Game of Thrones el mismo año.