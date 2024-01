Hubo una fuerte recuperación de los flujos hacia los emergentes

Luego de un trimestre de sequía, con fuertes salidas, en el último tramo de 2023 los activos de este tipo de mercados recibieron una importante entrada de capitales de no residentes.

De acuerdo con los últimos sondeos sobre los flujos de capitales de inversores no residentes hacia los mercados emergentes se observa una importante recuperación en la última parte del año pasado que implicó un ingreso neto de más de 43.000 millones de dólares en noviembre pasado. Así lo refleja el último Capital Flows Tracker del Institute of International Finance (IIF) que registra flujos de cartera hacia bonos de mercados emergentes por 28.600 millones de dólares más otros 14.800 millones de dólares en acciones emergentes. De modo que el monitoreo del IIF, think tank de la banca mundial con sede en Washington, estima que los valores de los mercados emergentes atrajeron alrededor de 43.400 millones de dólares en noviembre de 2023. “Este resultado positivo pone fin a un episodio de salida de capitales de tres meses de duración en todo el complejo de mercados emergentes”, destaca el economista del IIF, Jonathan Fortun, quién agrega que la performance general se explica principalmente por importantes entradas de capital hacia los mercados emergentes excluyendo a China. Al respecto, señala que las acciones y los bonos chinos han seguido sufriendo salidas de capital, totalizando alrededor de 3.700 millones de dólares en noviembre. Por el contrario, el IIF ve que la deuda y las acciones de los mercados emergentes excluyendo a China se recuperan del episodio de salida de capitales del trimestre agosto-octubre. “Esto marca una clara bifurcación entre China y el resto de los mercados emergentes, lo que sugiere un cambio en el sentimiento de los inversores”, afirma Fortun.