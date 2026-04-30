Impuesto a las Ganancias: los trabajadores que pagan el tributo recibirán una devolución en mayo Por Carlos Lamiral + Seguir en









La mayoría de las empresas retiene de más el impuesto a las Ganancias en los salarios de sus empleados en la primera mitad del año fiscal. Luego se ajustan las escalas en el segundo semestre. En abril del año siguiente, se reintegran los saldos a favor.

En mayo los empleados que pagan Ganancias tendrán una devolución del impuesto.

En mayo, la mayoría de los empleados en relación de dependencia que abonan el Impuesto a las Ganancias tendrán el beneficio de devolución de parte del tributo que abonaron de más a lo largo de 2025 debido a la actualización de escalas y deducciones. Se estima que son unas 800.000 personas las alcanzadas.

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La restitución de parte del impuesto abonado tiene que ver con la inflación. El salario de los empleados tiene una retención mensual en función de su valor y de descuentos por matrimonio, hijos y otros conceptos. Tanto escalas como deducciones se ajustan en enero y julio, pero las que realmente vale son las que quedan al final del año, porque el gravamen se calcula sobre los ingresos anuales del trabajador. Es por eso que en general las empresas practican menores deducciones en el primer semestre (el empleado paga más) y luego se ajustan en el segundo (el empleado paga menos)

En abril del año siguiente, las empresas tienen que hacer la liquidación anual del tributo y allí se determina si retuvieron de más. En esos casos, tienen que restituir a sus empleados.

La mirada de los tributaristas En declaraciones a Ámbito, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que "se trata de la liquidación anual que hacen los empleadores". "El empleador tiene hasta el 30 de abril para hacer la liquidación y retener o devolver lo que corresponda en la primera liquidación de sueldos que haga", señaló.

Domínguez recordó que "durante el primer semestre se usan unas tablas y después se actualizan en el segundo por la inflación del primero". Como se genera un desfasaje entre el primero y el segundo semestre, al liquidar el impuesto anual "en general hay que devolverle retenciones al empleado".

Además de ello, el tributarista recordó que, junto a esa devolución de retenciones, se agregan las generadas en caso de que el empleado haya consumido en el exterior con tarjeta de crédito. Se trata de una retención del 30% por el llamado dólar turista. Si el empleado hizo el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para pedir su restitución, también se incluye en la operación. "Hay que recordar que le van a devolver en la medida que le hayan retenido. Si uno no tuvo retenciones e informa percepciones de tarjeta no le van a devolver nada, porque el límite es lo que le retuvieron", explicó el asesor tributario. Quiénes pagan Ganancias Para tener en cuenta, los empleados solteros sin hijos sufren retenciones de Ganancias a partir de un salario bruto de $2.998.000 lo que da unos $2.500.000 en mano. De igual modo, algunos jubilados quedan alcanzados. La devolución de Impuesto a las Ganancias de mayo puede generar algún incremento de liquidez en el mercado, que podría dirigirse a consumo o cancelación de deudas, en tanto hay un incremento importante de morosidad de tarjetas y préstamos personales.