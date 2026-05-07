Fin a una era de las figuritas: a días del Mundial 2026, la FIFA rompió su contrato con Panini

La empresa es la encargada de los álbumes desde la Copa del Mundo de México 1970. La de 2030 será la última edición.

En medio del furor mundial por las figuritas y los álbumes coleccionables, la FIFA confirmó un cambio histórico que transformará para siempre uno de los símbolos más tradicionales de las Copas del Mundo . Se trata de que la empresa italiana Panini dejará de ser la licenciataria oficial de los álbumes mundialistas y será reemplazada por Fanatics, a través de su marca Topps , a partir de 2031.

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La decisión marcará el final de una relación que atravesó generaciones enteras de fanáticos del fútbol y del coleccionismo.

La compañía italiana estuvo vinculada a los álbumes de las Copas del Mundo desde México 1970 y mantuvo los derechos de manera prácticamente ininterrumpida durante más de cinco décadas, con la excepción del Mundial de Estados Unidos 1994.

De esta manera , la Copa del Mundo de 2030 será la última edición bajo el histórico sello de Panini , empresa que convirtió a las figuritas en un fenómeno cultural global y en una tradición inseparable de cada Mundial.

Las figuritas del Mundial 2026 ya están disponibles.

Durante décadas, millones de chicos y adultos en todo el mundo crecieron intercambiando figuritas repetidas, completando álbumes y buscando las más difíciles de conseguir.

La FIFA apuesta por Fanatics y Topps

El nuevo acuerdo firmado por la FIFA contempla una licencia exclusiva a largo plazo para que Fanatics, mediante Topps, produzca stickers, álbumes y cartas coleccionables vinculadas a la Copa del Mundo y a otros torneos organizados por la entidad.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó que el objetivo de la alianza es modernizar el negocio de los coleccionables y fortalecer el vínculo entre los hinchas, las selecciones y los futbolistas.

Además, remarcó que el convenio permitirá abrir nuevas fuentes de ingresos comerciales que luego serán destinadas a inversiones vinculadas al fútbol.

El negocio global detrás de las figuritas

Desde Fanatics dejaron en claro que el fútbol será una pieza central en su expansión internacional. El director ejecutivo de la compañía, Michael Rubin, sostuvo que la Copa del Mundo representa una oportunidad estratégica para ampliar el negocio fuera de Estados Unidos.

Actualmente, cerca del 85% del mercado de coleccionables de Fanatics se concentra en territorio estadounidense, por lo que el fútbol aparece como el vehículo ideal para ganar presencia global.

La empresa ya controla derechos exclusivos de algunas de las principales competencias deportivas del mundo, incluyendo la NBA, NFL, MLB, Premier League y Fórmula 1.

Las nuevas figuritas que prepara Topps

Entre las innovaciones que comenzarán a implementarse aparecen las tarjetas autografiadas “Debut Patch”, un formato que ya se utiliza en ligas norteamericanas.

El sistema consiste en extraer y autenticar un parche utilizado por un jugador durante su debut en un Mundial para incorporarlo posteriormente dentro de una tarjeta firmada por el propio futbolista.

Según adelantó Infantino, este tipo de coleccionables empezará a utilizarse incluso antes de la entrada oficial del acuerdo en 2031.

Además, Fanatics prometió donar artículos de colección por un valor superior a u$s150 millones para niños de distintos países durante la vigencia del convenio.

Figuritas.jpg Panini realiza las figuritas del Mundial desde México 1970. Archivo

La pelea judicial entre Panini y Fanatics

La salida de Panini del universo FIFA también ocurre en medio de un fuerte conflicto judicial entre ambas compañías.

La firma italiana acusa a Fanatics de llevar adelante prácticas monopólicas y anticompetitivas al concentrar una enorme cantidad de licencias deportivas internacionales.

Por su parte, Fanatics respondió con una contrademanda y acusó a Panini de haber realizado maniobras comerciales desleales durante las negociaciones entre ambas empresas.

La pérdida de la licencia mundialista representa un duro golpe para la histórica compañía italiana. Según documentos revelados por The Athletic, Panini había evaluado vender la empresa en 2025 y esperaba que el negocio vinculado a los Mundiales aumentara considerablemente su valuación.

La empresa aseguró haber generado alrededor de u$s720 millones en ventas netas durante el Mundial de Qatar 2022, la colección más exitosa de toda su historia.

Además, proyectaba ingresos cercanos a u$s1480 millones para el Mundial 2026 y otros u$s1500 millones para la edición de 2030. Sin embargo, el crecimiento acelerado de Fanatics modificó el mapa global del negocio.

La compañía estadounidense prevé superar los u$s4000 millones en ingresos por productos coleccionables durante 2026, consolidándose como uno de los gigantes absolutos del sector.

Un cambio que impacta en varias generaciones

La decisión de la FIFA no solo representa una transformación comercial, sino también cultural.

Durante décadas, las figuritas de Panini fueron parte inseparable de la previa de cada Mundial y construyeron una identidad reconocible para millones de personas alrededor del planeta.

Con la llegada de Topps, el negocio de los coleccionables iniciará una nueva etapa atravesada por la tecnología, las ediciones limitadas y el mercado global de trading cards, aunque para muchos fanáticos el final de Panini marcará el cierre de una tradición histórica del fútbol.