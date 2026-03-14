Identificaron los restos de seis personas en un excentro de detención de la dictadura, en Córdoba + Seguir en









Se logró detectar la identidad de seis de los doce cadáveres hallados en La Perla. Corresponden a personas que tenían entre 18 y 45 años cuando fueron secuestradas.

El Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja en el predio donde funcionó un excentro de detención.

Como parte del trabajo que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense en el excentro clandestino de detención La Perla, la organización HIJOS Córdoba ya confirmó que se conocieron la identidad de seis de las 12 personas cuyos restos fueron detectados en el predio. El operativo fue encomendado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, cuyo padre y abuelo también fueron desaparecidos.

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Las víctimas fueron Ramiro Bustillo Rubio, de 27 años; Oscar Omar Reyes, de 45, ambos secuestrados el 18 de octubre de 1977, y Mario Alberto Nívoli, de 28, capturado meses antes, durante la madrugada del 14 de febrero de ese mismo año. Este viernes también se reveló a Raúl Oscar Ceballos Cantón, secuestrado el 26 de agosto de 1976 cuando tenía 23 años. Los últimos detectados fueron el abogado Eduardo Valverde Suárez (36) y una de las mellizas Carranza (ambas de 18), que fueron capturados en 1976.

Quiénes eran las víctimas identificadas en La Perla El primero en ser identificado fue Mario Nívoli. Había nacido en la localidad cordobesa de Ucacha, cursaba la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.

Por su parte, y según detalló HIJOS Córdoba a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, Ramiro Bustillo Rubio fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, cuando tenía 27 años. Su captura se produjo por orden de Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante del III Cuerpo del Ejército. Bustillo Rubio había nacido en San Rafael, Mendoza, el 7 de julio de 1950. Era estudiante de cuarto año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista.

Cecilia y Adriana Carranza Las mellizas Cecilia y Adriana Carranza fueron detenidas el mismo día, en 1976. En el mismo proceso de identificación también se confirmó la identidad de Oscar Omar Reyes, de 45 años, oriundo de Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Había nacido el 29 de noviembre de 1931, era ingeniero mecánico, trabajaba como obrero en la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista. Reyes fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 mientras se dirigía en su automóvil a una reunión partidaria. Al igual que Bustillo Rubio, permaneció detenido en el centro clandestino D2 de la Policía de Córdoba y posteriormente en La Perla.

El cuarto hallado fue Raúl Oscar Ceballos Cantón -de 23 años al momento de su desaparición- era un comerciante y trabajador de la planta FIAT que se encontraba estudiando Ingeniería. Se conoce que permaneció detenido en el centro clandestino "Campo de la Ribera" antes de ser trasladado a "La Perla". Otro de los restos identificados correspondía al mendocino Eduardo Jorge Valverde Suárez, quien tenía 36 años y dos hijos varones -producto de su matrimonio con María Elena Mercado, cuando fue secuestrado, el 24 de marzo de 1976, mismo día del Golpe de Estado. Había cursado la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, fue delegado de federaciones universitarias y fundó la Agrupación de Abogados de Córdoba. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970), se dedicaba a defender presos políticos. Por último, también se identificó a una de las mellizas Carranza, aunque su compatibilidad genética aún no permitió precisar si se trata de Adriana María o de Cecilia María. Nacieron en San Francisco, Córdoba, en julio de 1957. Ellas eran las menores de ocho hermanos. Ambas estudiaban en la Universidad Nacional de Córdoba: Adriana Ciencias de la Información y Cecilia Ciencias de la Educación. Tenían 18 años cuando fueron secuestradas de la pensión en la que vivían, el 15 de mayo de 1976.

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