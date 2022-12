Impacto: baja de CFK candidata golpea de lleno en municipios GBA

Sin embargo no se trató de una novedad. La propia vicepresidenta había dejado claro que esperaba una resolución en su contra. Las organizaciones de base, incluso, discutieron en la previa sobre si lo mejor era salir o no a la calle a manifestarse en contra de la decisión de la Justicia. Pero el impacto más grande se dio en los distritos bonaerenses del Gran Buenos Aires, allí donde la llegada de la vicepresidenta está por encima de la media. Y así quedó claro tras la visita de la expresidenta a Ensenada, el distrito donde el kirchnerismo duro encontró un nuevo refugio tal como sucedió con Avellaneda durante los años de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el poder. El mensaje de Cristina fue claro según contaron desde adentro: “Háganse cargo”. Sucede que ahora el kirchnerismo deberá salir a pelear por dentro del Frente de Todos sin Cristina como buque insignia. Eso sí, como le aclaró un intendente a este medio: “Ella anunció que no será candidata, no que no seguirá liderando al movimiento”.El problema con el que cuentan hoy los jefes comunales del Gran Buenos Aires es que, con la decisión de CFK de no presentarse a ningún cargo electivo en 2023, sienten que la defensa del territorio será más difícil.