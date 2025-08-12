Incendios fatales en España: dos muertos y más de 6.000 evacuados







Uno de los peores incendios en décadas azota a España y deja dos muertos y más de 6.000 evacuados en Castilla, León y Ourense. El presidente español, Pedro Sánchez prevé "una noche complicada" y lamenta "profundamente" la muerte de un voluntario que trabajaba en el municipio español de Zamora. La situación no mejoraría según el (AEM) que espera "rachas muy fuertes de viento" durante toda la semana.

Las zonas más afectadas son León, Castilla, Ourense, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. X - @AidaGascon

Bomberos de toda España se encuentran luchando contra un fuego que parece ser incontrolable. Al menos dos personas ya fallecieron, una de ellas un bombero voluntario, y otras 6.000 personas tuvieron que ser desplazadas de sus hogares luego de que 26.0000 hectáreas fueran consumidas. Las zonas más afectadas son León, Castilla, Ourense, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, todas regiones de bosques extensos.

Estos incendios comenzaron hace días. Con el paso del tiempo, las llamas no paran de crecer, y es probable que sigan aumentando. Según La Agencia Estatal de Meteorología (AEM), reporta una alerta roja por la ola de calor desde principio de semana hasta al menos el jueves 14, continuado de un informe que dice que “la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano (se establece) sobre gran parte de la Península”.

En un informe más reciente agrega AEM que se esperan "rachas muy fuertes de viento", lo que solo podría complicar aun más la situación expandiendo las llamas y temperaturas de hasta 43 grados celsius.

Tras conocerse los decesos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso expresó su pésame: “Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos”, escribió en su cuenta de X. Con estos incendios, España ya suma 70 mil hectáreas quemadas desde el inicio del año y 18 supera la media de los últimos 18 años.

El comunicado de Pedro Sánchez por la muerte de un voluntario El presidente español, Pedro Sánchez, expresó su pesar por el fallecimiento del bombero voluntario de León y envió un saludo fraternal a la familia. "Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Mucha fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas en ese mismo incendio", escribió en su cuenta de X.





El mandatario pidió a las personas que viven cerca de las zonas afectadas "mucha precaución" y seguir "las recomendaciones de las autoridades". Además expreso su apoyo a la población y deseo "recuperación a los dos bomberos heridos mientras luchaban contra el fuego en Galicia".





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanchezcastejon/status/1955334008583163966&partner=&hide_thread=false Todos los medios del Gobierno para luchar contra los incendios.



La noche será complicada en muchas zonas de España.



Mucha precaución y sigamos las recomendaciones de las autoridades.



Todo mi apoyo a las personas que se encuentran en zonas afectadas. Y mis mejores deseos de… https://t.co/I2EwZn55vE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025