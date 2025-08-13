Europa pone en órbita un nuevo satélite para mejorar el clima y monitorear la contaminación







El MetOp-SG-A1, de cuatro toneladas, lleva el instrumento Sentinel-5 para recopilar datos clave sobre el clima y la calidad del aire.

El MetOp-SG-A1 despegó con éxito desde la base espacial de Kourou, en Guayana Francesa.

Un satélite meteorológico europeo de segunda generación despegó con éxito desde Kourou, en la Guayana Francesa, en una misión que busca perfeccionar la predicción del clima y el monitoreo de la atmósfera. Bautizado MetOp-SG-A1, pesa cuatro toneladas y transporta el instrumento Sentinel-5, parte del programa Copernicus de la Unión Europea.

La misión es un trabajo en conjunto entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Organización Europea para la Gestión de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Se trata del primero de tres pares sucesivos de satélites, cada uno con un modelo Tipo A y un Tipo B, que portan instrumentos diferentes pero complementarios. El MetOp-SG-A1 es de Tipo A e incluye el espectrómetro Sentinel-5, clave para observar contaminantes atmosféricos, ozono y gases relacionados con el cambio climático.

MetOp-SG-A1-el-primer-satelite-de-la-nueva-generacion-listo-para-su-lanzamiento-en-2025-101024 El satélite lleva a bordo el instrumento Sentinel-5, diseñado para medir contaminación y gases de efecto climático. “Con condiciones meteorológicas cada vez más erráticas, contar con pronósticos oportunos y precisos nunca fue tan esencial, y la misión MetOp-SG desempeñará un papel clave en la mejora de la predicción meteorológica y la monitorización del clima”, señaló Simonetta Cheli, directora de Programas de Observación de la Tierra de la ESA. “Sentinel-5 también proporcionará datos oportunos para la monitorización de la contaminación atmosférica”, agregó.

Una herramienta para salvar vidas y proteger el futuro El director general de EUMETSAT, Phil Evans, subrayó que “el lanzamiento de MetOp-SG-A1 supone un importante paso adelante para dotar a los servicios meteorológicos nacionales de nuestros Estados miembros de herramientas más eficaces para salvar vidas, proteger la propiedad y reforzar la resiliencia ante la crisis climática”. Recordó que en las últimas cuatro décadas los fenómenos meteorológicos extremos han costado a Europa cientos de miles de millones de euros y decenas de miles de vidas humanas.

Copernicus-Sentinel-5-050825 La misión es una colaboración entre la ESA y EUMETSAT para mejorar pronósticos meteorológicos. Italia también tuvo un papel central en la misión. Desde el Centro Espacial Fucino, gestionado por Telespazio, se supervisaron el lanzamiento, el despliegue de paneles solares y las fases críticas de puesta en órbita. Además, el grupo Leonardo fabricó instrumentos electroópticos en su planta de Campi Bisenzio, en Florencia, para el MetOp-SG-A1 y el Sentinel-5.

Para Massimo Claudio Comparini, director general de la División Espacial de Leonardo, “la observación de la Tierra desde el espacio es una de las fronteras más relevantes y estratégicas para nuestro planeta, para comprender y abordar los desafíos globales relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y la seguridad”. Añadió que “las misiones MetOp-SG-A1, de la ESA y EUMETSAT, y Sentinel-5 para Copernicus son una nueva pieza de esta visión y esta historia”, destacando el compromiso con tecnologías de vanguardia y soluciones sostenibles.

