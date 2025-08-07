Incendio forestal en Francia arrasó con más de 17.000 hectáreas: "Es una catástrofe sin precedentes"

El incendio se originó el martes y fue calificado por las autoridades como una "catástrofe de una magnitud sin precedentes". Además de una muerta, cerca de 36 casas fueron dañadas.

Francia bajo llamas, en lo que consideran como "una catástrofe sin precedentes".

Un incendio forestal que azota al sur de Francia desde hace tres días, dejó un muerto y cerca de 17.000 hectáreas quemadas. Los bomberos buscan estabilizarlo este jueves y el primer ministro, François Bayrou , calificó al hecho como una "catástrofe sin precedentes".

El incendio, que quemó en tres días 17.000 hectáreas en el sur de Francia, fue calificado por Bayrou lo calificó como una "catástrofe de una magnitud sin precedentes". A su vez, France24 afirmó que es siniestro forestal "más grande en lo que va del año"

Todo comenzó el martes en una zona montañosa próxima a la ciudad de Narbona y por el momento se registró una mujer fallecida (65) y cerca de 36 casas dañadas.

"El objetivo es poder estabilizarlo", indicó a AFP el jefe de los bomberos del departamento de Aude Christophe Magny . Las autoridades movilizaron a 2.000 efectivos en las labores de extinción.

Tras una rápida propagación en los primeros días, su avance fue menor desde la pasada noche, pero los bomberos advierten que podría avivarse de nuevo durante la mañana, cuando se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h .

"Nuestra estrategia es actuar rápido y fuerte antes de que el viento se levante", precisaron los bomberos de Aude y Magny subrayó además que se esperan temperaturas de 32ºC durante la tarde.

incendio forestal 2

Además de la mujer de 65 años que falleció en su casa de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, trece personas más resultaron heridas, entre ellas once bomberos, según el ministro del Interior, Bruno Retailleau.

Quince municipios se vieron afectados por el fuego, que sigue activo en varios sectores. Las autoridades movilizaron medios aéreos como hidroaviones que trabajarán durante "todo el día", según los bomberos.

El primer ministro atribuyó el incendio el miércoles al "cambio climático" y a la "sequía". Los 9.000 incendios registrados hasta mediados de julio en Francia, quemaron por su parte 15.000 hectáreas, según las autoridades.

La justicia abrió una investigación para determinar las causas del incendio, pero por el momento no privilegian ninguna pista. Bayrou mencionó que pudo originarse al borde de la carretera.

