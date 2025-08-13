Día del Niño 2025: los descuentos de Cuenta DNI disponibles para comprar los regalos







Descubrí todos los beneficios de esta billetera digital, con los que podrás ahorrar en presentes para tus hijos.

Cuenta DNI ofrece promociones para no gastar demás en regalos para el Día del Niño 2025.

Banco Provincia anunció nuevos descuentos y promociones especiales para los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Gracias a estos, ellos podrán ahorrar en los regalos para el Día del Niño, que llega este domingo, pero para acceder a él deberán cumplir con una importante condición.

El objetivo de esta iniciativa es acompañar a las familias económicamente, ofreciendo facilidades para comprar presentes, ropa y otros productos vinculados a las infancias. Este beneficio solo estuvo disponible los días 8 y 9 de agosto, pero también se mantendrá vigente el próximo domingo.

Los descuentos de Cuenta DNI para el Día del Niño Día del Niño - Juguetes FreePik.es El próximo 16 de agosto, los usuarios de esta aplicación podrán acceder a un 20% de ahorro con un tope de reintegro de $20.000 por transacción y hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de rubros como jugueterías, bicicleterías, librerías de texto y comerciales, indumentaria, casas de deportes y perfumerías.

Sin embargo, para poder utilizarlo, deberán realizar los pagos con la tarjeta de crédito del Banco Provincia.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en agosto 2025 cuenta dni.jpg Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.