Inflación: ¿cuánto necesita una familia para no ser indigente en Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires, una familia de cuatro miembros necesitó percibir ingresos $98.186,22 en febrero para no ser considerada en situación de indigencia, $175.080,06, para no quedar comprendida en la pobreza y más de $269.055,56, para pertenecer a la clase media, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Aunque cabe aclarar que los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, por no ser considerados gastos de consumo.