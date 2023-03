En conversación con Ámbito, María Belén Mendé , Rectora de la Universidad, destacó: “El año pasado coincidimos entre los directivos de la Universidad en que era momento de continuar consolidando nuestra misión formativa, nos parecía buen momento para impactar de manera más orgánica en las políticas públicas y privadas, llevar la gestión del conocimiento a servicio de la toma de decisión, y potenciar el rol de la universidad en su compromiso con la sociedad. Nos parecía que el mejor modo de hacerlo era a través de expertos, y a partir de ahí nace este Hub de Conocimiento que pretende ser uno de los principales think tank de la Argentina en el futuro”.

En esta línea, en cuanto a la prosperidad económica el 60,4% de los argentinos señala que sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades, y el 75,4% no se encuentra satisfecho con su capacidad de ahorro. Por otro lado, en el caso hipotético de que recibieran u$s10.000 de regalo, el 18,1% de los argentinos utilizaría ese dinero para saldar deudas, el 17,1% para ahorrar y el 61,9% para invertir. El 61,3% estaría dispuesto a invertir en la argentina, mientras que el 34,5% lo haría en el exterior.

Por último, el evento contó con la participación de Gustavo García, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Tomás Balmaceda, filósofo y especialista en entornos digitales y Mauro Solano, director de Gestión Pública y Monitoreo y Evolución de CIPPEC.

García destacó el rol de los centros de pensamiento en el desarrollo económico. “Para convertirse en un centro de referencia para tomadores de decisiones, se requieren tres herramientas. En primer lugar, el capital humano que es el principal activo de una economía. Actualmente las empresas más exitosas del mundo hacen una fuerte apuesta a este capital. En segundo lugar, la información, correctamente procesada, ya que el conocimiento que no tenga data nueva y que no permita sacar conclusiones rápidas, no va a dar lugar a nuevo conocimiento. Y, por último, la telecomunicación para capturar, procesar y difundir esa información”, afirmó.