5 palabras que usamos todos los días y no sabemos de dónde vienen

El uso de anglicismos en la vida cotidiana ya es tan común que, muchas veces, ni siquiera advertimos que no son vocablos en español. Desde el jean que pedimos en un local de indumentaria hasta el OK con el que respondemos afirmativamente, son ejemplos de cómo determinadas expresiones extranjeras enriquecieron la comunicación tanto a nivel local como global.

¿Cuál es el origen de la palabra OK?

La palabra OK salió por primera vez de una imprenta en 1839. Entonces, las páginas del periódico Boston Morning Post la incluyeron en un párrafo de un artículo satírico publicado el 23 de marzo de ese año. Allí apareció "o.k" como abreviatura de "oll korrect" ("all correct", “todo bien”), un error ortográfico escrito así a propósito por la jerga moderna de la época. El autor de dicha nota fue Charles Gordon Greene, editor del diario, y la broma fue un éxito histórico.