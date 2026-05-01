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1 de mayo 2026 - 11:58

El Hipódromo de Palermo cumple 150 años: cómo será el cronograma de festejos

El 7 de mayo será un nuevo aniversario del espacio y para celebrar harán un gran cambio de imagen que reflejará su historia.

El Hipódromo de Palermo cumple un nuevo aniversario y el espacio reinventará su imagen.

El Hipódromo de Palermo cumple un nuevo aniversario y el espacio reinventará su imagen.

El emblemático Hipódromo de Palermo cumplirá 150 años el próximo 7 de mayo. Bajo la campaña "Hipódromo de Todos", el espacio se anclará en el aniversario para hacer un cambio de imagen, honrando su esencia hípica.

Para celebrar, desde este viernes 1 de mayo habrá diversas actividades que incluyen turf, gastronomía y recitales. Las autoridades señalan que este será el punto de partida para todo lo que vendrá en el espacio, de la mano de su relanzamiento.

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Turf: calendario y programa de carreras en el Hipódromo de Palermo

Aniversario del Hipódromo de Palermo: 150 años de historia

El 7 de mayo de 1876 el predio abrió sus puertas. Desde entonces fue el escenario de un sector social y deportivo de la Ciudad de Buenos Aires. Inicialmente la casa del turf argentino, con el tiempo incorporó otras propuestas que concluyen la experiencia.

En 1992 se privatizó y se hizo una puesta en valor. Con el correr de los años se posicionó como un emblema y obtuvo grandes premios emblemáticos. En este último tiempo, se hizo una gran transformación que a las actividades tradicionales le sumó una visión integral del ocio y disfrute.

Hoy, el Hipódromo combina hípica, casino, gastronomía y eventos culturales al aire libre como recitales.

hipodromo de palermo

1 de mayo: cronograma de actividades

Con la tradicional carrera de turf Gran Premio Argentino, comienza la campaña "Hipódromo de Todos. Hipódromo Palermo".

  • Jornada de carreras con seis Grupo 1
  • Gran Premio República Argentina (G1) a las 18:30 h.
  • Festival del Asado y la Empanada con más de 30 food trucks
  • Camino de las Provincias: un recorrido turístico y cultural
  • Tren a partidores para vivir la largada de las carreras desde la pista
  • Kermesse para los más chicos.
  • 18 horas: Maggie Cullen junto a la fanfarria de Granaderos
  • 22 horas: show en vivo de LA T Y LA M
  • Post shows: casino con sorteos millonarios por premios en efectivo y más espectáculos para seguir disfrutando (solo para mayores de 18 años).

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