Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: paso a paso para cobrar el subsidio por fallecimiento

En la provincia de Córdoba , la institución que se encarga de administrar los aportes de los trabajadores para pagar a jubilados y pensionados es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Entre sus muchos beneficios, existen distintos tipos de cobertura para sus beneficiarios.

Además de otorgar los distintos tipos de jubilaciones y pensiones, existen programas de asistencia para familiares de los beneficiarios como por ejemplo el subsidio por fallecimiento. Este beneficio sirve para acompañar a las personas más cercanas a una persona que murió siendo jubilada.

Qué es el subsidio por fallecimiento

El subsidio por fallecimiento es una suma de dinero que se cobra por única vez y equivale al monto de 5 haberes mínimos. Para poder obtenerlo, el jubilado debe haberse adherido voluntariamente a este programa, realizando un pago mensual que va destinado a este fondo.

Después de iniciar este programa voluntario, deberá designar a los futuros beneficiarios que cobrarán el subsidio una vez ocurrido el fallecimiento. No se trata de un seguro de vida. El monto a cobrar se calcula en la fecha ocurrida el fallecimiento del titular de la jubilación.

Se cobra a través de una cuenta bancaria, que puede ser una Cuenta Sueldo, una Cuenta Compartida o una Caja de ahorros, pero no puede utilizarse una cuenta en la que se perciban asignaciones del gobierno. Además, la cuenta debe estar a nombre del beneficiario del subsidio, es decir, aquel que fue designado por el jubilado fallecido.

Requisitos y documentación para iniciar el trámite

El requisito principal para poder acceder a este beneficio e iniciar el trámite es contar con una cuenta en el portal de Ciudadano Digital, que es el sitio web que utiliza la provincia de Córdoba para hacer la mayoría de las gestiones. Este trámite debe ser realizado por el jubilado, que es quien designa a su beneficiario.

En caso de no haber beneficiarios designados, los familiares pueden reclamar este subsidio. En primer lugar de prioridad están los beneficiarios de la pensión. Luego, los familiares, ascendientes, descendientes y cónyuge. Para poder obtenerlo, deberán presentar la libreta de familia, acta de matrimonio y/o partida de nacimiento. Además, el DNI (Frente y dorso) y la declaración jurada de herederos con firma de autoridad competente.

Jubilados Imagen: Freepik

Por último, hay que saber que el subsidio por fallecimiento se solicita al iniciar el trámite jubilatorio. El jubilado tiene 60 días corridos para solicitar este beneficio a partir de iniciada su jubilación.

Paso a paso de como cobrar el subsidio por fallecimiento

El trámite para cobrar el subsidio también es online y puede realizarse hasta 2 años después de ocurrido el hecho. Debe hacerse a través de la web del CiDi, en el sector de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. En el menú de "Mi Caja", buscamos la opción "Cobro de subsidio por fallecimiento".

Ahí se pueden consultar todas las pólizas de las cuales somos beneficiarios. En caso de que el subsidio esté habilitado para cobrar, se debe hacer click en "Iniciar trámite", luego seleccionar el CBU de la cuenta elegida para cobrar y se hace click en "solicitar cobro". El sistema generará un comprobante y el pago se hará efectivo en la cuenta bancaria en un plazo aproximado de 5 días hábiles.