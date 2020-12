Inhabilitan a conducir a un hombre que golpeó a un chofer de colectivo 

La dependencia junto con las autoridades del Municipio de Tres de Febrero determinaron suspender la licencia de conducir del hombre. Además, el agresor deberá someterse a un nuevo examen psicofísico para determinar si es apto para volver a conducir.

Agresor de colectivero

"La calle es un lugar para convivir, no para transformarnos en barrabravas viales. No podemos permitir que una persona que cometió este hecho tan grave siga conduciendo como si nada. Debemos recordar que manejar no es un derecho, es una responsabilidad enorme, porque tenemos nuestra vida y la de los demás en nuestras manos. Desde que asumimos, estamos trabajando en políticas para mejorar el tránsito y prevenir siniestros en la vía pública", expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, el intendente, Diego Valenzuela, señaló "todo hecho de violencia en cualquier ámbito es repudiable y desde el Estado municipal vamos a trabajar para su correspondiente sanción. Es un buen síntoma que la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenga presente esta agenda y haya tomado esta determinación para cuidar la integridad de un trabajador y la paz social en las calles".

"Esta medida se realiza a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV que permite la suspensión provisional de la Licencia de Conducir de aquellos conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir, entrañando un grave peligro para la seguridad vial o perjudicando notoriamente el interés público comprometido. De esta forma, se evita que continúen circulando al volante personas que pongan en riesgo su propia vida y la de los demás" informó la dependencia.