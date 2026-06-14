La última foto de Gaspi antes del accidente de helicópteros en Río de Janeiro

La foto fue compartida por el productor y director argentino Lucas Vignale, quién también murió, a través de las historias de Instagram y muestra al humorista sentado sobre una reposera, vestido con su característico traje y con el mar de fondo.

Horas antes del fatal accidente aéreo en Río de Janeiro , en el que murieron el youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como “Gaspi” y el productor y director argentino Lucas Vignale, una fotografía compartida en redes sociales mostró a ambos juntos por última vez.

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La foto fue compartida por el director a través de las historias de Instagram y muestra al humorista sentado sobre una reposera, vestido con su característico traje y con el mar de fondo.

Ambos murieron en el accidente ocurrido en Recreio dos Bandeirantes , donde también fallecieron el piloto de la aeronave Alexandre Souza , el cantante estadounidense Oliver Tree y otros dos ocupantes, Lucas Brito Chaves y Charles Marsillac (piloto del segundo helicóptero).

El accidente ocurrió este domingo cerca de las 9 de la mañana cuando los dos helicópteros chocaron y cayeron sobre un estacionamiento del concesionario automotor BYD, indicaron los testigos.

El helicóptero donde viajaban Oliver Tree, Gaspi y los productores explotó al impactar contra el suelo. Las llamas se propagaron entre los coches eléctricos estacionados, lo que provocó nuevas explosiones y una columna de humo visible a kilómetros.

Días atrás en X (antes Twitter), una seguidora del youtuber mostró que se lo cruzó en las calles Brasil y subió una foto donde se lo vio posando con una sonrisa y una remera de Diego Maradona con los hermanos Liam y Noel Gallagher de Oasis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmetSuki/status/2065607851930800177&partner=&hide_thread=false Vine a brasil y me encontre con gaspi :D pic.twitter.com/qPAtcpkrym — EmetSuki (@EmetSuki) June 13, 2026

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Gaspi se había convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos de Argentina gracias a sus entrevistas callejeras, bromas, desafíos y videos virales que cosecharon millones de reproducciones en distintas plataformas.

Su estilo espontáneo y descontracturado le permitió construir una comunidad de seguidores muy fiel, especialmente entre el público joven. Con el paso de los años amplió su presencia en redes sociales y participó en proyectos junto a otros influencers y referentes del entretenimiento digital.

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción en redes, donde miles de usuarios compartieron mensajes de despedida y recordaron algunos de sus contenidos más populares.