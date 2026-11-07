Franco Colapinto busca ajustar su Alpine antes de la clasificación del GP de Brasil: horario y dónde ver en vivo

El argentino vuelve a pista desde las 11.30 en Interlagos y buscará ajustar el Alpine antes de la clasificación de las 15. Así, buscará obtener una buena posición para la largada del domingo, luego de quedar fuera de los puntos en la última carrera por una decisión de la FIA.

Archivo. Colapinto se prepara para la clasificación de este sábado.

La Fórmula 1 continúa este sábado con la actividad en Interlagos. Después de las dos primeras prácticas libres, el argentino Franco Colapinto afrontará la tercera sesión de entrenamientos y, desde las 15, la clasificación del Gran Premio de Brasil , en busca de una buena posición de largada para la carrera del domingo.

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"Creo que, en términos de competitividad del coche, estamos bien", analizó el pilarense sobre su rendimiento durante la jornada.

El piloto argentino cerró la primera jornada en Interlagos con un noveno puesto en la Práctica Libre 1. Su mejor vuelta fue de 1:14.832 , en una sesión en la que mostró buen ritmo y quedó por detrás de Gabriele Mini, quien ocupó el séptimo lugar tras reemplazar a Pierre Gasly.

En el segundo entrenamiento, Colapinto terminó 11°. A bordo del Alpine A526, registró un tiempo de 1:11.996 con neumáticos blandos y quedó por delante de su compañero de equipo, que volvió a manejar el Alpine #10. La sesión tuvo como líder a Kimi Antonelli, escoltado por Lando Norris y Max Verstappen.

Entre ambas prácticas, el bonaerense completó 64 vueltas, uno de los registros más altos entre los pilotos. La cantidad de giros le permitió sumar experiencia en un circuito que presentó dificultades, especialmente en la curva 1, donde se registraron constantes bloqueos.

Colapinto habló sobre las sensaciones que le dejaron los entrenamientos para el GP de Brasil. Captura: ESPN

Durante la primera sesión, Colapinto siguió un programa de trabajo convencional. Utilizó neumáticos medios para evaluar el comportamiento del auto, realizó una simulación de clasificación con compuestos blandos y bajo nivel de combustible y terminó con una configuración de mayor carga para trabajar en condiciones de carrera.

En la segunda práctica, el equipo montó neumáticos duros para ajustar el balance del A526. Después, el argentino volvió a realizar una simulación de clasificación con blandos y completó una tanda larga para recopilar información de cara a la carrera.

"Tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto al equilibrio y para sentirme cómodo al volante en este momento, pero, en general, creo que fue un buen día en términos del ritmo del coche", analizó al bajarse del monoplaza.

De cara a la actividad del sábado, el piloto argentino insistió en que todavía tiene margen para mejorar el rendimiento del Alpine. "Hay mucho por mejorar y creo que tenemos bastante margen y varias áreas en las que podemos concentrarnos para mañana", sentenció.

Cronograma del GP de Brasil

La actividad de la Fórmula 1 en el autódromo José Carlos Pace continuará este sábado con la tercera práctica libre y la clasificación. El domingo se disputará la carrera principal. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: de 12.30 a 13.30.

Práctica libre 2: de 16 a 17.

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: de 11.30 a 12.30.

Clasificación: de 15 a 16.

Domingo 8 de noviembre

- Carrera: desde las 14.