Alerta por un ciclón extratropical que golpeará Buenos Aires: qué zonas afectará

Y agregó: ''Es más, ya está entrando aire más fresco , que no hará otra cosa que consolidarse en las próximas horas''. También adjuntó una imagen de satélite que detalla el avance del ciclón extratropical en la zona de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a la Ciudad en ella.

Por último, detalló las zonas y el tiempo que podría durar el fenómeno meteorológico: ''Aunque por cierto lo más complicado lo espera la mitad sur de la PBA, no estaría de más que, acá en el área metropolitana - dónde no hay casi riesgos - guardes todo y no dejes nada suelto en balcones y terrazas desde ahora y por las próximas 48 horas''.