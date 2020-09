Una función de los auriculares de Apple permite que escuchen tus conversaciones

La herramienta “Escucha en vivo”, función que se puede activar al utilizar los AirPods, auriculares inalámbricos por bluetooth de Apple, permite convertir el iPhone, iPad o iPod touch que se esté utilizando en un micrófono que amplifica y envía el sonido a los auriculares.

El peligro de esta función es que puede utilizarse para escuchar conversaciones sin permiso del usuario y sin que este lo note. Pero, ¿de qué manera?

Función Audición Apple.jpg Ámbito

Si alguien deja su iPhone, iPad o iPod touch cerca de alguna otra persona y se coloca los auriculares, al activar la función, podrá escuchar la conversación ajena.

¿Cómo activar o desactivar "Escuchar en vivo"?

La función se distingue por poseer el ícono de una oreja. Para utilizarla hay que activarla desde el Centro de control. A continuación, el paso a paso:

Menú Abrir Configuración Ir a Centro de control Ingresar en la opción Personalizar controles

Activar función Audición Apple.mp4 Ámbito

Una vez activa "Escuchar en vivo", e iPhone amplificará y enviará la conversaciones a distancia, más allá de si el dispositivo esté bloqueado.

Una manera de estar atentos y atentas para que no se vulnere la privacidad es no aceptar ningún tipo de pedido de información. Se recomienda no abrir links, mensajes ni mails que no sean oficiales ni descargar adjuntos.