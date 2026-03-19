ARCA elimina la limitación de la CUIT por incumplimientos electrónicos: todo lo que tenés que saber

En un movimiento que impacta de lleno en la operatoria diaria de contribuyentes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en el esquema de control sobre las CUIT . La novedad apunta a dejar atrás una de las restricciones más cuestionadas en los últimos años.

Hasta ahora, muchos usuarios se encontraban con su CUIT en estado limitado por no responder o regularizar inconsistencias detectadas en controles electrónicos. Esto implicaba trabas concretas: desde dificultades para facturar, hasta complicaciones para operar con normalidad. Un dolor de cabeza bastante común , sobre todo para monotributistas y pymes.

Con la nueva normativa, ese escenario empieza a modificarse. La decisión se formalizó a través de la Resolución General 5832/2026, que introduce cambios en la lógica de fiscalización. El foco pasa de la sanción directa a un enfoque más gradual , con instancias previas antes de aplicar restricciones.

La resolución redefine cómo se gestionan los incumplimientos detectados mediante controles electrónicos. En lugar de aplicar automáticamente una limitación sobre la CUIT, el organismo establece un esquema más flexible de seguimiento .

Esto significa que, ante inconsistencias o falta de respuesta a requerimientos digitales, el contribuyente no quedará inmediatamente bloqueado. En cambio, se priorizan instancias de notificación y regularización. Es decir, hay más margen para ponerse al día antes de que aparezcan consecuencias más duras.

ARCA

El cambio también responde a críticas que venían acumulándose. Muchos señalaban que el sistema anterior podía resultar excesivo, ya que una omisión menor derivaba en restricciones que afectaban toda la actividad económica del contribuyente.

Adiós al estado "Limitado por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico"

Uno de los puntos centrales de la medida es la eliminación del estado conocido como "Limitado por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico". Esta categoría funcionaba como una especie de semáforo en rojo dentro del sistema fiscal.

Cuando una CUIT caía en ese estado, las consecuencias eran inmediatas: imposibilidad de emitir comprobantes válidos, trabas en trámites y alertas para terceros. Para muchos, esto generaba un efecto dominó difícil de revertir. Un error administrativo podía escalar rápido.

Con la nueva normativa, ese mecanismo deja de aplicarse en los mismos términos. La idea es evitar bloqueos automáticos y dar lugar a procesos más progresivos. Aun así, eso no implica que desaparezcan los controles: el organismo mantiene herramientas de fiscalización, pero con otra lógica.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario: el objetivo de la medida

La resolución se enmarca dentro del llamado Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario, una iniciativa que busca incentivar la regularización sin recurrir de entrada a sanciones. El enfoque apunta a generar mayor adhesión y menos conflicto entre el fisco y los contribuyentes.

La lógica es que, en lugar de castigar primero, se busca que el usuario corrija su situación a partir de avisos y recordatorios. Esto no elimina la posibilidad de sanciones, pero las ubica en una instancia posterior. En un contexto económico complejo, donde muchas personas y empresas operan con márgenes ajustados, este tipo de medidas puede tener impacto. Para algunos, representa un alivio. Para otros, abre interrogantes sobre la efectividad del control.