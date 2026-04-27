Los monotributistas que hagan estos gastos serán recategorizados y multados por ARCA

Si estás dentro del régimen simplificado prestá atención, porque estas cosas te pueden llevar a una recategorización o una exclusión.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) reforzó los controles sobre los contribuyentes del Monotributo . A su vez encendió una alerta, porque quienes hagan ciertos gastos o registren movimientos económicos que sean incompatibles con sus ingresos declarados pueden ser recategorizados, sancionados o incluso excluidos del régimen.

El organismo chequea los datos de consumos, facturación y movimientos bancarios para detectar discordancias. El objetivo es evitar que hayan irregularidades dentro de un sistema pensado para pequeños contribuyentes, pero que muchas veces es utilizado de manera incorrecta.

Uno de los principales focos a la hora de realizar controles está puesto sobre todo en los gastos personales y las compras realizadas por los monotributistas . El organismo detecta cuando estos superan lo que una persona debería poder afrontar según la categoría en la que está y se dispara una alerta.

compras de bienes de alto valor que no coinciden con los ingresos declarados

gastos personales elevados (viajes, consumo con tarjeta, bienes)

depósitos bancarios superiores a lo facturado

movimientos financieros sin justificación.

Si ARCA detecta que estos gastos exceden los parámetros del régimen simplificado, puede llevar a la recategorización del contribuyente a una categoría más alta o directamente iniciar un proceso de exclusión. A su vez, el organismo puede solicitar documentación adicional para justificar el origen de los fondos.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila

El rol de las billeteras virtuales y el cruce de datos automático

El control de ARCA no se limita únicamente a los bancos tradicionales. El organismo intensificó el monitoreo sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), como Mercado Pago, Modo o Personal Pay, que están obligados a informar mensualmente los movimientos de sus usuarios cuando estos superan los límites establecidos.

A través del cruce de datos con estas plataformas, puede detectar si un monotributista maneja volúmenes de dinero que no coinciden con su categoría. Además, se suman otros focos de fiscalización como consumos en dólares, acreditaciones de terceros y gastos en expensas o colegios.

Si el organismo detecta inconsistencias graves, puede proceder a la recategorización de oficio, la cual se comunica a través del Domicilio Fiscal Electrónico. El contribuyente tiene un plazo de 15 días hábiles para consultar los motivos y, en caso de que el gasto esté justificado, presentar el descargo correspondiente para evitar las sanciones.

Por qué ARCA puede dar de baja a una persona del Monotributo

Más allá de los consumos, existen muchas situaciones que pueden llevar a la exclusión del Monotributo. ARCA evalúa distintos parámetros para determinar si un contribuyente sigue cumpliendo con las condiciones del régimen.

Entre las principales causas se destacan:

la suma de los ingresos brutos excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible

la superficie o costo de alquiler superan los máximos establecidos por la categoría máxima disponible

el precio unitario de venta supera el máximo límite

adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentren debidamente justificados

los depósitos bancarios resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización

hayan realizado importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior

desarrollen de más de 3 actividades simultáneas o posesión de más de 3 unidades de explotación

se hubieran categorizado como venta de productos cuando se prestan servicios

las operaciones no se encuentren debidamente facturadas

el valor de las compras más los gastos del desarrollo de la actividad suman igual o más del 80%, en el caso de venta de bienes, o más del 40% cuando se trate de locaciones, prestación de servicios y/o ejecución de obras, de los valores máximos de ingresos brutos anuales para la categoría K

estuvieran incluidos en el registro público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL)

monotributo

Qué pasa si te excluyen del Monotributo

La exclusión del Monotributo implica un cambio importante en la situación fiscal del contribuyente. Automáticamente, la persona pasa al régimen general, lo que supone una mayor carga impositiva y nuevas obligaciones.

Entre ellas se incluyen:

inscripción en el IVA

pago del impuesto a las Ganancias

aportes como trabajador autónomo

presentación de declaraciones juradas.

Este cambio puede representar un fuerte impacto económico, especialmente para quienes no estaban preparados para afrontar esos costos. Sin embargo, a partir de la Ley 27.743, los contribuyentes excluidos van a poder volver al Monotributo sin tener que esperar tres años, como ocurría anteriormente. Pero para que eso pase, antes van a tener que regularizar su situación y cumplir nuevamente con los requisitos del régimen.

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ARCA: cuánto hay que pagar de monotributo según la categoría

ARCA también actualizó los montos mensuales que deben abonar los contribuyentes según la categoría en la que estén. Estos valores sirven como referencia para entender los límites del sistema y evaluar si los gastos son coherentes con los ingresos declarados.

Los importes actuales son:

Categoría A: $42.386,74

$42.386,74 Categoría B: $48.250,78

$48.250,78 Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

$56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes) Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

$72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes) Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

$102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes) Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

$129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes) Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

$197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes) Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

$447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes) Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

$824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes) Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

$999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes) Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

El mensaje de ARCA, es muy claro y les avisa a los contribuyentes que no alcanza unicamnete con facturar dentro de los límites, también es necesario que los gastos y movimientos financieros vayan de la mano con esos ingresos declarados.