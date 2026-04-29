ARCA confirmó los nuevos topes del monotributo y cuánto se paga en mayo 2026

Los cambios responden a la actualización por inflación y modifican los límites del régimen simplificado. Conocé los detalles.

ARCA actualizó las escalas del monotributo con nuevos topes y cuotas que impactan desde mayo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó los nuevos valores del monotributo que regirán durante mayo de 2026, con una actualización tanto en los topes de facturación como en las cuotas mensuales. Los cambios responden al ajuste por inflación del último semestre y afectan a millones de contribuyentes adheridos al régimen simplificado.

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La actualización incluye un incremento en los límites de ingresos brutos permitidos para cada categoría, lo que define si un contribuyente puede seguir dentro del monotributo o debe pasar al régimen general. Al mismo tiempo, se mantienen los montos mensuales que se vienen aplicando desde la última actualización, que ya reflejan el impacto del índice inflacionario.

Los nuevos topes de facturación anual establecen los límites para cada categoría dentro del régimen simplificado. Según los valores confirmados, las escalas quedan definidas de la siguiente manera:

La actualización de los topes se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permite ajustar el sistema a la evolución de la economía y evitar que contribuyentes queden excluidos por efecto de la inflación.

Estos valores determinan la permanencia dentro del monotributo. Si un contribuyente supera el tope correspondiente a su categoría, deberá recategorizarse o pasar al régimen general. Además de los ingresos, el régimen contempla otros parámetros como superficie afectada, consumo energético y alquileres devengados, aunque el nivel de facturación es el principal criterio de categorización.

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Cuánto tengo que pagar de monotributo en mayo 2026 según mi categoría

En cuanto a las cuotas mensuales, los valores vigentes en mayo reflejan la última actualización aplicada al sistema. El monto a pagar incluye tres componentes: impuesto integrado, aporte jubilatorio (SIPA) y obra social. Los valores totales mensuales para mayo 2026 son los siguientes:

Categoría A: $42.386,74

$42.386,74 Categoría B: $48.250,78

$48.250,78 Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

$56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes) Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

$72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes) Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

$102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes) Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

$129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes) Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

$197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes) Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

En las categorías más altas (I, J y K), los montos pueden superar ampliamente estos valores, especialmente en actividades de servicios, donde el componente impositivo es mayor. Es importante tener en cuenta que el monto varía según el tipo de actividad (servicios o venta de bienes), ya que la estructura de costos dentro del monotributo es diferente en cada caso.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila

La actualización de escalas y topes tiene un impacto directo en la situación fiscal de los contribuyentes. Por un lado, el aumento en los límites de facturación permite que más personas permanezcan dentro del régimen simplificado, evitando el salto al régimen general, que implica mayores obligaciones impositivas.

Por otro lado, las cuotas mensuales ajustadas representan un mayor costo, en línea con la inflación. Este equilibrio busca mantener la sostenibilidad del sistema sin expulsar contribuyentes, aunque implica un esfuerzo adicional para quienes deben afrontar pagos más altos.

Los monotributistas deben revisar sus ingresos de los últimos 12 meses para verificar si continúan dentro de su categoría o si deben cambiar de escala. Este proceso es obligatorio y puede realizarse a través del portal oficial del organismo. No realizar la recategorización cuando corresponde puede generar inconsistencias fiscales y posibles sanciones.

Para mantenerse dentro del régimen sin inconvenientes, es fundamental:

controlar el nivel de facturación anual

revisar periódicamente la categoría

cumplir con los pagos mensuales en término

mantener actualizados los datos en el sistema

Es recomendable llevar un registro detallado de ingresos y gastos, lo que facilita la correcta categorización.

ARCA

El monotributo en Argentina se actualiza dos veces al año, en función de la evolución del IPC. Esto permite que tanto los topes como las cuotas acompañen el contexto económico, aunque también genera cambios frecuentes que los contribuyentes deben seguir de cerca.

Su estructura simplificada permite cumplir con obligaciones fiscales sin la complejidad del régimen general, aunque requiere atención constante a los cambios normativos. Con los nuevos valores ya confirmados, mayo se presenta como un mes clave para revisar la situación fiscal y evitar inconvenientes en el corto plazo.